Итоги работы Верховной Рады в цифрах

Прошедший 2016-й год Верховная Рада восьмого созыва вряд ли сможет занести себе в актив. Практически все время потратив на имитацию бурной деятельности, на зимние каникулы парламент ушел с такими показателями, что стыдно и смотреть.

Например, представленное к двухлетию ВР исследование гражданской сети "ОПОРА" лучше любых слов засвидетельствовало, что под куполом здания на Грушевского собрались одни лишь бездельники и популисты.

"Парламент продемонстрировал достаточно низкую продуктивность законодательной работы. Так, лишь 11% законопроектов из зарегистрированных на протяжении двух лет стали законами. Даже президент и правительство более продуктивны в законодательной работе по сравнению с депутатами, 81% инициированных президентом и 29% правительственных законопроектов стали законами", — рассказала координатор гражданской сети Ольга Айвазовская.

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