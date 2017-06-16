Фронтмен рок-группы Kiss заявил, что это он придумал "козу"

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Фронтмен легендарной американской рок-группы Kiss Джин Симмонс (Хаим Виц) заявил, что это он изобрел жест "коза" и намерен запатентовать этот известный жест из указательного пальца и мизинца. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Симмонс обратился в Ведомство по патентам и товарным знакам США, заявив, что именно он был первым, кто использовал этот жест. Рок-звезда отмечает, что произошло это в ходе тура группы Kiss в далеком 1974 году.

Однако издание пишет, что музыкант группы Kiss был не первым, кто использовал "козу". Джон Леннон демонстрировал такой жест на обложке сингла The Beatles Yellow Submarine/Eleonor Rigby еще в 1966 году.

Ранее сообщалось, что лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук чуть не сгорел в Ивано-Франковске, куда приехал с концертом.