наверх
16.06.201716:30
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Фронтмен рок-группы Kiss заявил, что это он придумал "козу"

    (обновлено: )9110
    Симмонс обратился в Ведомство по патентам и товарным знакам США, заявив, что именно он был первым, кто использовал этот жест. Рок-звезда отмечает, что произошло это в ходе тура группы Kiss в далеком 1974 году.
    В 1969 на обложке альбома группы Coven также можно наблюдать козу
    @mitchlafon

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Фронтмен легендарной американской рок-группы Kiss Джин Симмонс (Хаим Виц) заявил, что это он изобрел жест "коза" и намерен запатентовать этот известный жест из указательного пальца и мизинца. Об этом пишет Hollywood Reporter.

    Симмонс обратился в Ведомство по патентам и товарным знакам США, заявив, что именно он был первым, кто использовал этот жест. Рок-звезда отмечает, что произошло это в ходе тура группы Kiss в далеком 1974 году.

    Однако издание пишет, что музыкант группы Kiss был не первым, кто использовал "козу". Джон Леннон демонстрировал такой жест на обложке сингла The Beatles Yellow Submarine/Eleonor Rigby еще в 1966 году.

    Ранее сообщалось, что лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук чуть не сгорел в Ивано-Франковске, куда приехал с концертом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обстрелы в Донбассе. Архивное фото
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Пункт пропуска через украинско-польскую границу "Рава-Русская" в первые часы после вступления в силу безвизового режима
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада