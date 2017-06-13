У Ждуна появится семья

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Автор скульптуры Ждуна, художница из Нидерландов Маргрит ван Брефорт сообщила, что популярный интернет-мем может обзавестись семьей.

"Я уже начала работать над похожей скульптурой. Люди успели придумать ей имя: Ждунья", — сообщила ван Брефорт в интервью RT, добавив, что у него могут появиться другие родственники.

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"Быть может, я создам для него подругу или родственника: скажем, маму, папу или дочку. Не знаю, этот вопрос в дальнейшем нужно будет обсудить. Но такая вероятность действительно есть", — заявила Брефорт.

russian.rt.com Автор скульптуры Ждуна, художница из Нидерландов Маргрит ван Брефорт

Мягкая игрушка Homunculus Loxodontus — гибрид насекомого и слона, которая получила популярность в социальных сетях как ожидающий персонаж Ждун, популярна и в Украине. В феврале внефракционный народный депутат Борислав Береза принес ее на заседание Верховной Рады. До "часа вопросов" Береза заявил, что у Ждуна есть вопросы к членам Кабмина. По словам нардепа, его коллеги по парламенту позитивно отнеслись к появлению Ждуна в зале Рады, они с ним фотографировались. Депутат также на некоторое время поставил фигуру Ждуна на трибуну парламента.

Ждун также часто фигурировал в фотожабах, которые касались безвизового режима с ЕС.