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    Культура

    У Ждуна появится семья

    (обновлено: )23
    Художница из Нидерландов Маргрит ван Брефорт анонсировала появление родственника у знаменитого Ждуна. По ее словам, это может быть мама, папа или дочка. Вопрос еще обсуждается.
    Ждун в Верховной Раде
    facebook.com/pochekun

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Автор скульптуры Ждуна, художница из Нидерландов Маргрит ван Брефорт сообщила, что популярный интернет-мем может обзавестись семьей.

    "Я уже начала работать над похожей скульптурой. Люди успели придумать ей имя: Ждунья", — сообщила ван Брефорт в интервью RT, добавив, что у него могут появиться другие родственники.

    Смотрите также: Визит знаменитого Ждуна в Раду

    "Быть может, я создам для него подругу или родственника: скажем, маму, папу или дочку. Не знаю, этот вопрос в дальнейшем нужно будет обсудить. Но такая вероятность действительно есть", — заявила Брефорт.

    russian.rt.com
    Автор скульптуры Ждуна, художница из Нидерландов Маргрит ван Брефорт

    Мягкая игрушка Homunculus Loxodontus — гибрид насекомого и слона, которая получила популярность в социальных сетях как ожидающий персонаж Ждун, популярна и в Украине. В феврале внефракционный народный депутат Борислав Береза принес ее на заседание Верховной Рады. До "часа вопросов" Береза заявил, что у Ждуна есть вопросы к членам Кабмина. По словам нардепа, его коллеги по парламенту позитивно отнеслись к появлению Ждуна в зале Рады, они с ним фотографировались. Депутат также на некоторое время поставил фигуру Ждуна на трибуну парламента.

    Ждун также часто фигурировал в фотожабах, которые касались безвизового режима с ЕС.

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