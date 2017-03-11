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    Культура

    У знаменитого "Ждуна" может появиться подруга - "Ждуня"

    (обновлено: )3420
    Судя по эскизу, "Ждуня" отличается высоким лбом, узким хоботом, сравнительно небольшими глазами и наличием торчащих ушей. У "Ждуна" нет ни ушей, ни лба, а грустные черные глаза занимают треть лица.
    Ждун
    Соцсети

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Слепившая символизирующего терпеливое пассивное ожидание "Ждуна" скульптор из Нидерландов Маргрит ван Брифорт готовит новую скульптуру, которую может назвать "Ждуней".

    Ждун в Верховной Раде
    facebook.com/pochekun
    Визит знаменитого Ждуна в Раду

    Художница опубликовала в своем Instagram фотографию заготовки с подписью по-английски "Что это будет? Ждун или ждуня?" и русскими хэштэгами #ждун и #ждуня. Несколькими днями ранее ван Брифорт разместила в Instagram эскиз с изображением головы существа, похожего на грустного тапира. Форма глиняной заготовки повторяет черты этого существа.

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    Судя по эскизу, "Ждуня" отличается высоким лбом, узким хоботом, сравнительно небольшими глазами и наличием торчащих ушей. У "Ждуна" нет ни ушей, ни лба, а грустные черные глаза занимают треть лица.

    Свою самую известную скульптуру ван Брифорт создала в 2016 году — под названием Homunculus loxodontus от латинских слов homunculus (человечек) и loxodontus (африканский слон), хотя на самом деле его голова несет черты морского слона (mirounga). В русскоязычном интернете Homunculus loxodontus стал широко известен как "Ждун".

    Морские слоны — животные из семейства настоящих тюленей, которое входит в отряд хищных, слоны относятся к отряду хоботовых, а тапиры к отряду непарнокопытных, хотя у всех у них есть хобот.Ранее сообщалось, что "Ждун" посетил Верховную Раду

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