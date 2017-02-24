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    Фотоленты

    Фотоитоги 24 февраля: Ждун в Раде, Гройсман с пивом и протест в Запорожье

    (обновлено: )53
    Ждун и Борислав Береза в Верховной Раде
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в пабе
    Перекрытие дороги в Запорожье с требованием снять карантинные ограничения на продажу свинины из-за случая АЧС
    Прощание с Виталием Чуркиным
    Андрей Артеменко на допросе в ГПУ
    В Киеве - мокрый снег и огромные лужи.
    Проигрыш на последних минутах. Матч Шахтера и Сельты в Харькове
    Перформанс под посольством России в Киеве
    Столкновения демонстрантов с полицией в связи с насилием над мигрантами
    Украинский военнослужащий в Авдеевке
    Ждун и Борислав Береза в Верховной Раде
    Ждун и Борислав Береза в Верховной Раде.
    facebook.com/viktoria.ptashnik
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в пабе
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в пабе.
    Эдуард Рубин в Facebook
    Перекрытие дороги в Запорожье с требованием снять карантинные ограничения на продажу свинины из-за случая АЧС
    Перекрытие дороги в Запорожье с требованием снять карантинные ограничения на продажу свинины из-за случая АЧС.
    zp.depo.ua
    Прощание с Виталием Чуркиным
    Церемония прощания с постоянным представителем РФ при ООН Виталием Чуркиным. Траурная процессия выходит из здания Центральной клинической больницы управления делами президента РФ.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Андрей Артеменко на допросе в ГПУ
    Андрей Артеменко на допросе в ГПУ
    УНИАН
    В Киеве - мокрый снег и огромные лужи.
    В Киеве - мокрый снег и огромные лужи.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Проигрыш на последних минутах. Матч Шахтера и Сельты в Харькове
    Проигрыш на последних минутах. Матч "Шахтера" и "Сельты" в Харькове
    ФК Шахтер Донецк
    Перформанс под посольством России в Киеве
    Участники молчаливого перформанса "Крымская нумерология" под посольством России в Киеве.
    УНИАН
    Столкновения демонстрантов с полицией в связи с насилием над мигрантами
    Участники акции протеста в Париже против насилия над мигрантами.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Украинский военнослужащий в Авдеевке
    Украинский военнослужащий возле поврежденного в результате обстрелов здания в Авдеевке.
    УНИАН

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    Ждун и Борислав Береза в Верховной Раде.

    Внефракционный народный депутат Борислав Береза в пятницу принес на заседание Верховной Рады мягкую игрушку Homunculus Loxodontus — гибрида насекомого и слона, которая получила популярность в социальных сетях как ожидающий персонаж Ждун.

    В Раде в пятницу традиционно прошел "Час вопросов к правительству", в ходе которого премьер и члены правительства ответил на вопросы депутатов.

    Ждун в Верховной Раде
    facebook.com/pochekun
    Визит знаменитого Ждуна в Раду

    До "часа вопросов" Береза заявил, что у Ждуна есть вопросы к членам Кабмина. По словам нардепа, его коллеги по парламенту позитивно отнеслись к появлению Ждуна в зале Рады, они с ним фотографировались. Депутат также на некоторое время поставил фигуру Ждуна на трибуну парламента.

    Смотрите также: "Безвизовый почекун". Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах

    В рамках однодневного визита в Харьков премьер-министр Украины Владимир Гройсман в неформальной обстановке в пабе за бокалом пива встретился с активистами, учеными и общественными деятельности города.

    Читайте также: Мечтать не вредно. Гройсман об импортозамещении

    Около 200 продавцов свинины в пятницу перекрыли проспект Соборный в районе железнодорожного вокзала Запорожье-1, требуя снять карантинные ограничения на продажу свинины из-за случая африканской чумы свиней.

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