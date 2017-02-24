Фотоитоги 24 февраля: Ждун в Раде, Гройсман с пивом и протест в Запорожье

Внефракционный народный депутат Борислав Береза в пятницу принес на заседание Верховной Рады мягкую игрушку Homunculus Loxodontus — гибрида насекомого и слона, которая получила популярность в социальных сетях как ожидающий персонаж Ждун.

В Раде в пятницу традиционно прошел "Час вопросов к правительству", в ходе которого премьер и члены правительства ответил на вопросы депутатов.

До "часа вопросов" Береза заявил, что у Ждуна есть вопросы к членам Кабмина. По словам нардепа, его коллеги по парламенту позитивно отнеслись к появлению Ждуна в зале Рады, они с ним фотографировались. Депутат также на некоторое время поставил фигуру Ждуна на трибуну парламента.

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В рамках однодневного визита в Харьков премьер-министр Украины Владимир Гройсман в неформальной обстановке в пабе за бокалом пива встретился с активистами, учеными и общественными деятельности города.

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Около 200 продавцов свинины в пятницу перекрыли проспект Соборный в районе железнодорожного вокзала Запорожье-1, требуя снять карантинные ограничения на продажу свинины из-за случая африканской чумы свиней.