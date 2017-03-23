Перформанс у Рады: митингуют артисты и "ждуны"

В четверг под Радой проходит митинг активистов Независимого профсоюза работников Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко.

Они выступают против закона №955-8 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения контрактной формы работы в сфере культуры и конкурсной процедуры назначения руководителей государственных и коммунальных учреждений культуры".

По словам активистов, администрация оперного театра, опираясь на закон №955-8 решила перевести работников на контракты сроком на 1, 5 года.

В процессе перевода на краткосрочные контракты 9 работников, членов Независимого профсоюза, потеряли работу. Они будут отстаивать свое право на труд в суде.

Также у Рады проходит митинг за реформы ЖКХ. Участвующие в нем устроили своеобразный перформанс, переодевшись в "ждунов".

Ранее у здания Верховной Рады около 400 активистов, приехавших в столицу со всей Украины, требовали прекратить торговлю с ЛДНР, введения справедливых, по их мнению тарифов и доступного жилья участникам АТО.