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    Фотоленты

    Перформанс у Рады: митингуют артисты и "ждуны"

    (обновлено: )310
    Митинг под Верховной Радой
    Митинг под Верховной Радой
    Митинг по Верховной Радой
    Митинг по Верховной Радой
    Митинг по Верховной Радой
    Митинг под Верховной Радой
    Митинг под Верховной Радой
    Митинг под Верховной Радой
    Митинг под Верховной Радой
    Митинг под Верховной Радой
    Митинг под Верховной Радой
    Митинг под Верховной Радой
    Митинг под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг по Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг по Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг по Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    В четверг под Радой проходит митинг активистов Независимого профсоюза работников Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко.

    Акция зоозащитников Остановите убийства и истязания животных! под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Радой: "Остановите убийства животных!"

    Они выступают против закона №955-8 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения контрактной формы работы в сфере культуры и конкурсной процедуры назначения руководителей государственных и коммунальных учреждений культуры".

    По словам активистов, администрация оперного театра, опираясь на закон №955-8 решила перевести работников на контракты сроком на 1, 5 года.

    В процессе перевода на краткосрочные контракты 9 работников, членов Независимого профсоюза, потеряли работу. Они будут отстаивать свое право на труд в суде. 

    Также у Рады проходит митинг за реформы ЖКХ. Участвующие в нем устроили своеобразный перформанс, переодевшись в "ждунов".

    Ранее у здания Верховной Рады около 400 активистов, приехавших в столицу со всей Украины, требовали прекратить торговлю с ЛДНР, введения справедливых, по их мнению тарифов и доступного жилья участникам АТО.

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