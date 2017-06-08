Российский рэпер решил отменить концерт в Одессе

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Российский рэпер Мот решил отменить концерт, который был запланирован на 10 июня в Одессе, сообщает на своей странице в Facebook советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк.

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"Выступление исполнителя МОТ (РФ), запланированное на 10 июня в ночном клубе Bono, отменено", — написал он.

Ранее активисты, недовольные тем, что рэпер дважды выступал в Крыму, грозились сорвать концерт.

Как сообщалось ранее, сведения о белорусском композиторе и лидере группы "ДиДюЛя" Валерии Дидюле внесены в базу данных сайта "Миротворец" из-за концертов в Крыму.