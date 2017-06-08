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    Культура

    Российский рэпер решил отменить концерт в Одессе

    (обновлено: )155
    Советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк сообщил, что "выступление исполнителя МОТ (РФ), запланированное на 10 июня в ночном клубе Bono, отменено".
    Российский рэпер Мот
    facebook.com/ruslan.forostyak

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Российский рэпер Мот решил отменить концерт, который был запланирован на 10 июня в Одессе, сообщает на своей странице в Facebook советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк.

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    "Выступление исполнителя МОТ (РФ), запланированное на 10 июня в ночном клубе Bono, отменено", — написал он. 

    Ранее активисты, недовольные тем, что рэпер дважды выступал в Крыму, грозились сорвать концерт.

    Как сообщалось ранее, сведения о белорусском композиторе и лидере группы "ДиДюЛя" Валерии Дидюле внесены в базу данных сайта "Миротворец" из-за концертов в Крыму.

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