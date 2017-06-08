Вакарчук потерял голос на концерте в Полтаве

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука потерял голос во время концерта в Полтаве. После первой песни "Майже весна" Вакарчук шепотом объявил, что не может дальше петь, сообщает местное интернет-издание vpoltave.info.

"Такое редко случается. Мы все живые люди. Сегодня наш первый концерт после паузы. В принципе, все было хорошо. Но в жизни бывает разное. Я живой человек, такой, как и все вы", – сказал Вакарчук.

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Лидер "ОЭ" пояснил, что концерт в Полтаве проходит после долгого перерыва. После Вакарчук удалился, на сцене остались музыканты, которые продолжали играть. Примерно через час артист вернулся и сказал, что голос частично восстановил.

"То, что вы нас ждете, заслуживает уважения. Поэтому я здесь буду до последнего, уйду только, если меня будут выносить на носилках", – пошутил Вакарчук.

Ранее сообщалось, что группа "Океан Эльзы" перенесла бесплатный концерт в Донбассе.