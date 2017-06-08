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    Вакарчук потерял голос на концерте в Полтаве

    (обновлено: )6311
    Лидер "Океана Эльзы" пояснил, что концерт в Полтаве проходит после долгого перерыва. Чтобы хотя бы частично восстановить голос, Святославу Вакарчуку понадобилось около часа.
    Канал на Youtube https://www.youtube.com/watch?v=b04iAyQto9M

    Лидер группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука потерял голос во время концерта в Полтаве. После первой песни "Майже весна" Вакарчук шепотом объявил, что не может дальше петь, сообщает местное интернет-издание vpoltave.info.

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    "Такое редко случается. Мы все живые люди. Сегодня наш первый концерт после паузы. В принципе, все было хорошо. Но в жизни бывает разное. Я живой человек, такой, как и все вы", – сказал Вакарчук.

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    Лидер "ОЭ" пояснил, что концерт в Полтаве проходит после долгого перерыва. После Вакарчук удалился, на сцене остались музыканты, которые продолжали играть. Примерно через час артист вернулся и сказал, что голос частично восстановил.

    "То, что вы нас ждете, заслуживает уважения. Поэтому я здесь буду до последнего, уйду только, если меня будут выносить на носилках", – пошутил Вакарчук.

    Ранее сообщалось, что группа "Океан Эльзы" перенесла бесплатный концерт в Донбассе. 

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