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    Культура

    Завершились съемки первой серии мультфильма "Казаки. Вокруг света"

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    Три легендарных героя в мультфильме путешествуют по миру и посещают Австралию, Индию и Америку. Одним из элементов звукового сопровождения мультфильма стала песня группы "КOZAK SYSTEM".
    Казаки. Вокруг света
    Из открытых источников

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Государственная студия "Украинская студия анимационных фильмов" завершила съемочный период первой серии нового анимационного сериала "Казаки. Вокруг света", сообщает пресс-служба Госкино.

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    "В этом цикле три легендарных героя — Тур, Грай и Око — путешествуют по миру: в Австралию, Индию и Америку. Одна из задач анимационного сериала — донести зрителям 4-12 лет украинский нарратив и познакомить их с различными странами в развлекательной форме", — говорится в сообщении.

    Режиссер Марина Медведь отметила, что в каждом эпизоде ​​ключевой персонаж — животное, олицетворяющее страну прибытия героев. Например, в Австралии это будет пеликан. Также показаны знаковые изобретения австралийцев: бумеранг, виндсерфинг, прыжки с веревкой. Сериал шуточный, поэтому изобретают их украинские казаки.

    Одним из элементов звукового сопровождения мультфильма стала песня группы "КOZAK SYSTEM" "Козак по городу шел".

    Ранее сообщалось, что культовый японский мультипликатор Миядзаки начал создание нового фильма.

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