Культовый японский мультипликатор Миядзаки начал создание нового фильма

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Культовый японский мультипликатор Хаяо Миядзаки приступил к созданию нового полнометражного фильма. Об этом сообщила студия GHIBLI.

Это произошло через четыре года после того, как режиссер объявил о своем уходе из мультипликации из-за возраста. После создания фильма "Ветер крепчает" Миядзаки объявил, что уходит из мультипликации, так как с возрастом на создание одной картины ему приходится тратить слишком много времени — несколько лет, и он не может больше заниматься большими проектами. Известие об уходе Миядзаки — признанного корифея и законодателя японской и мировой мультипликации — стало настоящим шоком для всех поклонников его творчества.

"После фильма "Ветер крепчает" прошло четыре года, завершена и работа над короткометражкой "Гусеница Боро", в которой режиссер Миядзаки сотрудничал с молодыми мультипликаторами в нелюбимой для себя технике компьютерной графики. Однако за это время он потерял нескольких важных и близких людей и чаще и глубже стал думать о собственном финале жизненного пути. И вот теперь режиссер Миядзаки принял решение отменить свой уход из мультипликации и начал создание нового полнометражного фильма. Не иначе как он нашел тему, которая стоит того, чтобы создавать новый фильм. С учетом возраста, на этот раз это действительно будет последний его фильм", — говорится в сообщении студии.

Более того, студия объявила о наборе "молодых сил" — тех, кто "готов присоединиться к созданию фильма на три года".

Последняя картина режиссера "Ветер крепчает" стала лидером японского проката за 2013 год, собрав около 120 миллионов долларов. Фильм был номинирован на премию "Оскар". Он стал первым произведением Миядзаки, снятым на основе реальных событий. Он рассказывает об авиаконструкторе Дзиро Хорикоси, создавшем истребитель Mitsubishi "Зеро" — легендарный самолет, не знавший равных в мировой авиации вплоть до второй половины Второй мировой войны, участвовавший, в частности, в налете на Перл-Харбор в декабре 1941 года. Предыдущий рекорд кассовых сборов также принадлежит фильму Миядзаки "Рыбка Поньо на утесе", снятому в 2008 году.

Его фильм "Унесенные призраками" в 2002 году получил "Оскар" в номинации "Лучший мультипликационный фильм". Также широко известны картины "Рыбка Поньо на утесе", "Принцесса Мононоке", "Небесный замок Лапута", "Мой сосед Тоторо".