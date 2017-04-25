Анонсирован выход зомби-мультика по мотивам "Кобзаря"

Вскоре сериал должны показать на одном из общенациональных каналов, сообщает "Радио Свобода".

В основе первой серии анимационного сериала — мистическое стихотворение "За байраком байрак" в стиле зомби-хоррора.

"Если мы будем работать с Шевченко как с крепостным, то это будет слезливая шароварщина. А если как со Стивеном Кингом, как с автором хорроров, то будет совсем другое отношение", — заявил продюсер сериала Максим Прасолов.

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Ранее в сети появился трейлер украинской комедии под названием "Ржака", режиссером которой выступил Дмитрий Томашпольский, а продюсером — режиссер фильма "Моя бабушка Фанни Каплан" Елена Демьяненко.