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    Анонсирован выход зомби-мультика по мотивам "Кобзаря"

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    В Украине снимают анимационный сериал по мотивам "Кобзаря" Тараса Шевченко. Авторы мультфильма заявили о желании осовременить произведения поэта. Планируется 12 серий зомби-сериала.
    radiosvoboda.org

    Вскоре сериал должны показать на одном из общенациональных каналов, сообщает "Радио Свобода".

    В основе первой серии анимационного сериала — мистическое стихотворение "За байраком байрак" в стиле зомби-хоррора. 

    "Если мы будем работать с Шевченко как с крепостным, то это будет слезливая шароварщина. А если как со Стивеном Кингом, как с автором хорроров, то будет совсем другое отношение", — заявил продюсер сериала Максим Прасолов.

    Смотрите также: Вышел новый трейлер фильма "Мумия"

    Ранее в сети появился трейлер украинской комедии под названием "Ржака", режиссером которой выступил Дмитрий Томашпольский, а продюсером — режиссер фильма "Моя бабушка Фанни Каплан" Елена Демьяненко.

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