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    Вышел финальный трейлер фильма "Призрак в доспехах"

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    Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала на своем YouTube-канале финальный трейлер фильма "Призрак в доспехах" со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Запланировано, что в украинский прокат фильм выйдет 30 марта.
    канал Paramount Pictures на youtube

    "Призрак в доспехах" — научно-фантастический фильм, представляющий киноадаптацию одноименной манги и аниме. В ленте рассказывается о киборге, возглавляющем элитную оперативную группу "Девятый отдел". Группа обезвреживает самых опасных преступников и экстремистов.

    Смотрите также видео: Новый трейлер "Форсажа 8"

    Ранее сообщалось, что в интернете появился трейлер американского сериала "Пикник на обочине", который является экранизацией классической научно-фантастической повести братьев Стругацких о сталкерах.

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