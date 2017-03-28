Вышел финальный трейлер фильма "Призрак в доспехах"

"Призрак в доспехах" — научно-фантастический фильм, представляющий киноадаптацию одноименной манги и аниме. В ленте рассказывается о киборге, возглавляющем элитную оперативную группу "Девятый отдел". Группа обезвреживает самых опасных преступников и экстремистов.

Смотрите также видео: Новый трейлер "Форсажа 8"

Ранее сообщалось, что в интернете появился трейлер американского сериала "Пикник на обочине", который является экранизацией классической научно-фантастической повести братьев Стругацких о сталкерах.