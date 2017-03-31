Вышел трейлер "Планета обезьян: Война"

В новой части обезьяна по имени Цезарь снова возглавит армию приматов и будет противостоять Полковнику, задумавшему их истребить. Исход их сражения определит судьбу этих двух видов на планете Земля.

Режиссером картины выступил Мэтт Ривз, в главных ролях Энди Серкис, Вуди Харрельсон, Джуди Грир, Карин Коновал, Терри Нотари, Гэбриел Чаварриа, Чад Рук и Макс Ллойд-Джонс.

Премьера картины запланирована на 14 июля.

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Ранее сообщалось, что в интернете появился трейлер американского сериала "Пикник на обочине", который является экранизацией классической научно-фантастической повести братьев Стругацких о сталкерах.