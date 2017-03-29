Вышел второй трейлер нового "Человека-паука"

"Человек-паук: Возвращение домой" — американский фильм, основанный на одноименных комиксах издательства Marvel Comics, производства Columbia Pictures и Marvel Studios и дистрибьюции Sony Pictures Releasing.

Является вторым перезапуском франшизы серии фильмов об этом персонаже и шестнадцатой картиной кинематографической вселенной Marvel. Режиссером выступил Джон Уоттс, а сценаристами стали Джонатан М. Голдштейн, Джон Фрэнсис Дейли, Кристофер Д. Форд, Крис МакКенна, Эрик Соммерс и сам Уоттс.

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"Человек-паук: Возвращение домой" выйдет в кино 7 июля 2017 года, в США в формате 3D, IMAX и IMAX 3D. Продолжение выйдет 5 июля 2019 года.