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    "Союзмультфильм" выпустит линию одежды с персонажами из своих мультфильмов

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    Как сообщила журналистам председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, у студии также есть планы о выходе на массовый рынок детской и подростковой одежды.
    Кадр из мультфильма Винни-Пух и день забот
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Студия "Союзмультфильм" собирается выпустить линию одежды с персонажами из мультфильмов студии для улучшения своего имиджа. Об этом сообщила журналистам председатель правления студии Юлиана Слащева на Московском культурном форуме в воскресенье.

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    "Мы обязательно будем это развивать — персонажи "Союзмультфильма" на так называемой "high-end", то есть брендовой одежде для того, чтобы это носили разные известные люди. Это программа, которая нам очень интересна. Мы не столько ждем от нее дохода, сколько повышения репутационного имиджевого эффекта", — сказала Слащева.

    По ее словам, также у студии есть планы о выходе на массовый рынок детской и подростковой одежды.

    Ранее сообщалось, что киноакадемики США наградили создателей короткометражного мультфильма "Песочник" (Piper) статуэткой "Оскар".

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