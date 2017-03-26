"Союзмультфильм" выпустит линию одежды с персонажами из своих мультфильмов

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Студия "Союзмультфильм" собирается выпустить линию одежды с персонажами из мультфильмов студии для улучшения своего имиджа. Об этом сообщила журналистам председатель правления студии Юлиана Слащева на Московском культурном форуме в воскресенье.

"Мы обязательно будем это развивать — персонажи "Союзмультфильма" на так называемой "high-end", то есть брендовой одежде для того, чтобы это носили разные известные люди. Это программа, которая нам очень интересна. Мы не столько ждем от нее дохода, сколько повышения репутационного имиджевого эффекта", — сказала Слащева.

По ее словам, также у студии есть планы о выходе на массовый рынок детской и подростковой одежды.

Ранее сообщалось, что киноакадемики США наградили создателей короткометражного мультфильма "Песочник" (Piper) статуэткой "Оскар".