Появились новые "африканские" фото беременной Бейонсе

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Беременная американская певица Бейонсе снялась в фотосессии в нарядах в африканском стиле. Она опубликовала снимки в своем Instagram.

Смотрите также: Шпильки и декольте: беременная Бейонсе на премьере "Красавица и Чудовище"

Также в съемке принял участие ее супруг рэпер Джей Зи.

Каждая из фотографий набрала более двух миллионов просмотров.

Ранее скульптор Дэвид Брэдли создал статую беременной американской певицы Бейонсе из сыра специально к фестивалю сыра и вина.