наверх
22.05.201723:16
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Появились новые "африканские" фото беременной Бейонсе

    (обновлено: )312
    В съемке фотосессии вместе с супругой принял участие ее муж рэпер Джей Зи. Каждая из фотографий набрала в соцсети более двух миллионов просмотров.
    Бейонсе
    instagram.com/beyonce

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Беременная американская певица Бейонсе снялась в фотосессии в нарядах в африканском стиле. Она опубликовала снимки в своем Instagram.

    Смотрите также: Шпильки и декольте: беременная Бейонсе на премьере "Красавица и Чудовище"

    Также в съемке принял участие ее супруг рэпер Джей Зи.

    instagram.com/beyonce
    Бейонсе
    instagram.com/beyonce
    Бейонсе

    Каждая из фотографий набрала более двух миллионов просмотров.

    Ранее скульптор Дэвид Брэдли создал статую беременной американской певицы Бейонсе из сыра специально к фестивалю сыра и вина.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Социальные сети, запрещенные в Украине
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Министерство иностранных дел Украины
    Евросоюз отменил визы для украинцев