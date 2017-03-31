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    Съешь, если сможешь. Создана сырная скульптура беременной Бейонсе

    (обновлено: )23
    Скульптуру называют "Бри-онсе", хотя на ее создание ушло 20 кг Чеддера. Автором стал Дэвид Брэдли. Она будет представлена на фестивале сыра и вина, который состоится 1 апреля.
    Скульптура беременной Бейонсе из сыра
    telegraph.co.uk

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Скульптор Дэвид Брэдли создал статую беременной американской певицы Бейонсе из сыра специально к фестивалю сыра и вина, который пройдет 1 апреля в Лондоне (Великобритания).

    На творение его вдохновила фотография, появившаяся в начале года на странице известной поп-дивы в Instagram.

    Бейонсе/Instagram
    Беременная Бейонсе

    Как сообщает The Telegraph, Брэдли работал с разными экспертами в области пищевых продуктов, чтобы собрать "Бри-онсе". Его команде понадобилось 28 часов и 20 кг Чеддера.

    "В действительности это не бри (один из самых знаменитых французских сыров — Ред.), но не стоит позволять фактам мешать столь впечатляющему сырному каламбуру", — сказано в сообщении.

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    В начале года Бейонсе сообщила, что ожидает двойню. Певица в стиле R'n'B, актриса и танцовщица вышла замуж за рэпера и продюсера Джей-Зи во Франции 4 апреля 2008 года. Их дочери Блю Айви Картер пять лет.

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