Съешь, если сможешь. Создана сырная скульптура беременной Бейонсе

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Скульптор Дэвид Брэдли создал статую беременной американской певицы Бейонсе из сыра специально к фестивалю сыра и вина, который пройдет 1 апреля в Лондоне (Великобритания).

На творение его вдохновила фотография, появившаяся в начале года на странице известной поп-дивы в Instagram.

Бейонсе/Instagram Беременная Бейонсе

Как сообщает The Telegraph, Брэдли работал с разными экспертами в области пищевых продуктов, чтобы собрать "Бри-онсе". Его команде понадобилось 28 часов и 20 кг Чеддера.

"В действительности это не бри (один из самых знаменитых французских сыров — Ред.), но не стоит позволять фактам мешать столь впечатляющему сырному каламбуру", — сказано в сообщении.

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В начале года Бейонсе сообщила, что ожидает двойню. Певица в стиле R'n'B, актриса и танцовщица вышла замуж за рэпера и продюсера Джей-Зи во Франции 4 апреля 2008 года. Их дочери Блю Айви Картер пять лет.