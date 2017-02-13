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    Адель отказалась от "Грэмми" из-за Бейонсе

    (обновлено: )21702
    Британская певица Адель отказалась принять награду музыкальной премии "Грэмми" за свой альбом "25", объявив, что американская исполнительница Бейонсе больше заслуживает этой победы. Об этом сообщает NME в понедельник, 13 февраля.
    Адель отказалась от «Грэмми» за лучший альбом. Видео
    twitter.com/mashable/скриншот

    "Я никак не могу забрать эту награду", — заявила Адель. Она подчеркнула, что считает Бейонсе своим кумиром, а ее альбом Lemonade — "монументальным".

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    "Я восхищаюсь тобой, и я хотела бы, чтобы ты была моей мамочкой", — обратилась победительница к Бейонсе во время награждения.

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