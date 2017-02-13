Адель отказалась от "Грэмми" из-за Бейонсе

"Я никак не могу забрать эту награду", — заявила Адель. Она подчеркнула, что считает Бейонсе своим кумиром, а ее альбом Lemonade — "монументальным".
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"Я восхищаюсь тобой, и я хотела бы, чтобы ты была моей мамочкой", — обратилась победительница к Бейонсе во время награждения.
Adele's raucous acceptance speech ends with her expressing her undying love for — who else?— Beyoncé #GRAMMYs pic.twitter.com/rau4h4n4mu— Mashable (@mashable) 13 февраля 2017 г.