Адель отказалась от "Грэмми" из-за Бейонсе

"Я никак не могу забрать эту награду", — заявила Адель. Она подчеркнула, что считает Бейонсе своим кумиром, а ее альбом Lemonade — "монументальным".

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"Я восхищаюсь тобой, и я хотела бы, чтобы ты была моей мамочкой", — обратилась победительница к Бейонсе во время награждения.