Адель и Бейонсе - триумфаторы "Грэмми-2017"

РИА Новости Украина

Беременная Бейонсе в образе богини плодородия и Адель, завоевавшая пять статуэток "Грэмми", стали главными звездами 59-й церемонии вручения награды Академии звукозаписи США.

Адель открыла главный концерт года на площадке "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесе композицией "Hello". Именно она впоследствии принесла британской певице "Грэмми" в престижных категориях "Лучшая песня", "Лучшее сольное поп-исполнение" и "Лучшая запись" 2016 года.

Адель также завоевала награды в категориях "Лучший альбом" и "Лучший альбом поп-музыки" за пластинку "25". Таким образом, певица победила во всех пяти номинациях, в которых была номинирована.

REUTERS Mike Blake Адель на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе

Однако не меньшего внимания, чем победы Адель, удостоилось ее выступление в память о скончавшемся в 2016 году певце Джордже Майкле. Проблемы со звуком заставили певицу жестко выругаться в микрофон, после чего она попросила начать номер заново.

"Я не могу позволить себе, чтобы было как в прошлом году. Прошу прощения за брань. Я не могу подвести его (Джорджа Майкла)", — сказала Адель. В прошлом году на церемонии "Грэмми" она также стала "жертвой" проблем со звуком, но не остановила исполнение, сообщают РИА Новости.

Заминка 2017 года, как и годом ранее, вызвала широкое обсуждение в соцсетях, но большинство пользователей в этом году высказываются в поддержку Адель.

Получая главную награду церемонии, Адель прежде всего отметила свою соперницу Бейонсе: "Она – мой свет. Альбом "Lemonade" был настолько монументальным, настолько продуманным, красивым и душевным… Мы все восхищаемся тобой", — сказала Адель, получая награду.

Бейонсе, упомянутая в девяти категориях, была лидером по количеству номинаций в этом году, но завоевала лишь две — в категориях "Лучшее видео" за "Formation" и "Лучший альбом современной городской музыки" за "Lemonade".

Тем не менее, ночь "Грэмми" стала триумфальной для Бейонсе, которая отметилась своим выступлением в образе богини плодородия. Певица, которая 1 февраля объявила, что беременна близнецами (в браке с рэпером Джей Зи у нее уже есть пятилетняя дочь), покорила аудиторию композициями "Love Drought" и "Sandcastles", которые посвятила материнству.

Не обошлось на "Грэмми" и без политики. Самым ярким в этом отношении стало выступление рэперов A Tribe Called Quest. Их номер, главным мотивом которого стало слово "Resist" ("Не поддавайся"), очевидно, было обращено против риторики президента США Дональда Трампа, хотя его и не называли по имени.

REUTERS Mike Blake Беременная Бейонсе на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе

Российский бас Николай Диденко завоевал "Грэмми" за хоровое исполнение с Варшавским национальным хором и Варшавским филармоническим оркестром под управлением Кшиштофа Пендерецкого (Penderecki Conducts Penderecki, Volume 1).

Победу в категории "Лучший сольный вокальный альбом классической музыки" разделили британец Иэн Бостридж с альбомом "Shakespeare Songs" и альбом "Schumann & Berg" немецкой певицы Доротеи Рёшман.

В номинации "Лучший новый исполнитель" победил Chance the Rapper, который обошел в этой категории кантри-певиц Марен Моррис и Келси Баллерини, диджейский дуэт The Chainsmokers и хип-хоп-исполнителя и продюсера Андерсона Пака.

Читайте также: Карасев о приезде Маккейна и Грэм: и помогут, и поругают

Выступление Адель не стало единственной "заминкой" "Грэмми". Ожидаемое совместное выступление рок-группы Metallica и поп-исполнительницы Леди Гаги было омрачено неработающим микрофоном фронтмена легендарного коллектива Джеймса Хетфилда. В итоге ему пришлось петь в один микрофон с Леди Гагой.

Еще одним дуэтом на главном музыкальном вечере года стал тандем кантри-певицы Келси Баллерини и группы Lukas Graham. Во время их выступления были объединены хиты "Peter Pan" и "7 Years".

Номер Бруно Марса был посвящен скончавшемуся в прошлом году Принсу. Марс исполнил знаменитую композицию Принса "Let's Go Crazy". При этом он был одет в фиолетовый пиджак, который был "визитной карточкой" Принса, и подражал легендарному музыканту в движениях и мимике.

Церемония вручения "Грэмми" проходит ежегодно в более чем 70 категориях. Идея создания премии родилась у профессиональных музыкантов в Лос-Анджелесе в 1957 году, когда отмечалось 80-летие изобретения граммофона Томасом Эдисоном. Отсюда и название "Грэмми" и форма призовой статуэтки (позолоченный граммофон).