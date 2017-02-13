Адель и беременная Бейонсе: главные победители "Грэмми"

Ночью с 12 на 13 февраля в Лос-Анджелесе объявили победителей главной музыкальной премии Grammy-2017. В этом году награждали тех исполнителей, чьи произведения были выпущены в период с 1 октября 2015 по 30 сентября 2016 года.

Лидером по количеству номинаций стала Бейонсе — ее номинировали сразу в 20 категориях.

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Безусловным триумфатором премии стала певица Адель. Ее композиция "Hello" выиграла в номинации "Песня года", а альбом — в категории "Лучший поп-альбом с вокалом".