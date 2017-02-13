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    Адель и беременная Бейонсе: главные победители "Грэмми"

    (обновлено: )72
    Беременная Бейонсе на выступлении Грэмми
    Беременная Бейонсе на выступлении Грэмми
    Адель на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Адель на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Адель на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Беременная Бейонсе на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Солист группы Металлика Джеймс Хетфилд и Леди Гага на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Леди Гага на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Беременная Бейонсе на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Кетти Перри на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Джеймс Корден на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Тамела Манн на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Марен Моррис на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Беременная Бейонсе на выступлении Грэмми
    Беременная Бейонсе на выступлении "Грэмми"
    REUTERS Lucy Nicholson
    Беременная Бейонсе на выступлении Грэмми
    Беременная Бейонсе на выступлении "Грэмми"
    REUTERS Lucy Nicholson
    Адель на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Адель на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    REUTERS Lucy Nicholson
    Адель на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Адель на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    REUTERS Lucy Nicholson
    Адель на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Адель на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    REUTERS Mike Blake
    Беременная Бейонсе на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Беременная Бейонсе на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    REUTERS Mike Blake
    Солист группы Металлика Джеймс Хетфилд и Леди Гага на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Солист группы "Металлика" Джеймс Хетфилд и Леди Гага на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    REUTERS Lucy Nicholson
    Леди Гага на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Леди Гага на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    MARK RALSTON / AFP
    Беременная Бейонсе на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Беременная Бейонсе на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    VALERIE MACON / AFP
    Кетти Перри на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Кетти Перри на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    REUTERS Lucy Nicholson
    Джеймс Корден на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Джеймс Корден на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    REUTERS Lucy Nicholson
    Тамела Манн на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Тамела Манн на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Robyn BECK / AFP
    Марен Моррис на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Марен Моррис на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Robyn BECK / AFP

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    Беременная Бейонсе на выступлении "Грэмми"

    Ночью с 12 на 13 февраля в Лос-Анджелесе объявили победителей главной музыкальной премии Grammy-2017. В этом году награждали тех исполнителей, чьи произведения были выпущены в период с 1 октября 2015 по 30 сентября 2016 года.

    Лидером по количеству номинаций стала Бейонсе — ее номинировали сразу в 20 категориях.

    Смотрите также: Адель отказалась от "Грэмми" из-за Бейонсе

    Безусловным триумфатором премии стала певица Адель. Ее композиция "Hello" выиграла в номинации "Песня года", а альбом — в категории "Лучший поп-альбом с вокалом".

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