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    Вокалиста Soundgarden похоронят в Голливуде 26 мая

    (обновлено: )33
    Музыкант будет похоронен на кладбище "Голливуд навсегда" (Hollywood Forever Cemetery), где похоронены в основном деятели голливудской киноиндустрии.
    Лидер группы Soundgarden Крис Корнелл
    Facebook Ken Settle

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Вокалиста Soundgarden Криса Корнелла похоронят 26 мая в Лос-Анджелесе, сообщили источники, знакомые с ситуацией, пишет CNN.

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    Как стало известно, музыкант будет похоронен на кладбище "Голливуд навсегда" (Hollywood Forever Cemetery), где похоронены в основном деятели голливудской киноиндустрии. Также сообщается, что семья Корнелла рассматривает возможность проведения публичной панихиды для фанатов.

    Крис Корнелл скончался вечером в среду в США в возрасте 52 лет. Он был обнаружен без сознания на полу ванной комнаты в одном из отелей Детройта. Представитель Корнелла Брайан Бумбери рассказал, что смерть певца оказалась "внезапной и неожиданной" для членов его семьи.

    Позже Судебно-медицинские эксперты сообщили, что Корнелл покончил жизнь самоубийством.

    Корнелл известен в качестве вокалиста групп Soundgarden и Audioslave. Также он выпустил несколько сольных альбомов. Певец занимался благотворительностью и являлся основателем фонда Chris and Vicky Cornell Foundation, который оказывает помощь детям, лишившимся жилья или столкнувшимся с бедностью, жестоким обращением или недостатком родительского внимания.

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