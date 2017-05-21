Вокалиста Soundgarden похоронят в Голливуде 26 мая

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Вокалиста Soundgarden Криса Корнелла похоронят 26 мая в Лос-Анджелесе, сообщили источники, знакомые с ситуацией, пишет CNN.

Как стало известно, музыкант будет похоронен на кладбище "Голливуд навсегда" (Hollywood Forever Cemetery), где похоронены в основном деятели голливудской киноиндустрии. Также сообщается, что семья Корнелла рассматривает возможность проведения публичной панихиды для фанатов.

Крис Корнелл скончался вечером в среду в США в возрасте 52 лет. Он был обнаружен без сознания на полу ванной комнаты в одном из отелей Детройта. Представитель Корнелла Брайан Бумбери рассказал, что смерть певца оказалась "внезапной и неожиданной" для членов его семьи.

Позже Судебно-медицинские эксперты сообщили, что Корнелл покончил жизнь самоубийством.

Корнелл известен в качестве вокалиста групп Soundgarden и Audioslave. Также он выпустил несколько сольных альбомов. Певец занимался благотворительностью и являлся основателем фонда Chris and Vicky Cornell Foundation, который оказывает помощь детям, лишившимся жилья или столкнувшимся с бедностью, жестоким обращением или недостатком родительского внимания.