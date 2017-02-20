Пятьдесят лет назад родился вокалист рок-группы Nirvana Курт Кобейн

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Вокалист и гитарист американской рок-группы Nirvana Курт Дональд Кобейн (Kurt Donald Cobain) родился 20 февраля 1967 года в городе Абердин, штат Вашингтон, США. Его отец работал автомехаником, мать была официанткой. Когда Курту исполнилось девять лет, его родители развелись.

Сначала Курт жил с отцом, но вскоре после его женитьбы не поладил с мачехой и ее двумя детьми. В это же время он увлекся игрой на гитаре, которую получил в подарок от своего дяди.

В 1982 году он ушел жить к матери, но через некоторое время оставил и ее из-за неприятия отчима. В 1984 и 1985 годах он жил у друзей, скитался, имел проблемы с законом.

Вскоре Кобейн открыл для себя панк-музыку и принял решение создать собственный музыкальный коллектив. В поисках единомышленников он познакомился с участниками абердинской команды Melvins, сочетавшей в своей музыке элементы панка и хард-рока. В компании Melvins Кобейн подружился с Кристом Новоселичем, который впоследствии стал басистом группы Nirvana.

В 1985 году Курт Кобейн организовал группу, получившую название Fecal Matter. Коллектив не имел успеха и вскоре был расформирован.

В декабре 1987 года в Абердине Курт, Крист и барабанщик Аарон Буркхард создали группу Nirvana.

В июне 1989 года на независимом лейбле Sub Pop группа выпустила альбом Bleach. После этого коллектив отправился в месячное турне по США.

В 1990 году у группы появился новый ударник – Дэйв Грол, а в сентябре 1991 года был издан второй альбом Nirvana – Nevermind. Через месяц после выпуска альбом удостоился платинового диска. Благодаря этому альбому группа стала знаменитой, а по миру покатилась волна "нирваномании".

Nevermind ознаменовал собой укрепление нового стиля альтернативной музыки — грандж. В 1992 году альбом возглавил американские хит-парады. Заглавная дорожка Smells Like Teen Spirit вошла в десятку лучших песен британского хит-парада.

Nevermind, который разошелся тиражом в 10 миллионов экземпляров, критики называют одним из лучших альбомов в истории музыки.

Третий и последний студийный альбом, получивший название In Utero, группа выпустила в сентябре 1993 года.

В октябре Nirvana отправилась в большой тур по Северной Америке, в ноябре 1993 года выступала на акустическом шоу MTV Unplugged в Нью-Йорке.

В феврале 1994 года команда отправилась в турне по Европе.

После концерта 1 марта 1994 года в зале Terminal Eins в Мюнхене Кобейн заболел бронхитом и тяжелым ларингитом. Еще одно шоу, которое должно было состояться в том же зале на следующую ночь, отложили. Утром 4 марта в Риме Кобейн был найден без сознания в комнате отеля, и его отвезли в больницу. Гастроли, включая многочисленные концерты в Великобритании, были отменены.

В последующие недели дала о себе знать давняя зависимость Кобейна от героина. Друзья уговорили музыканта отправиться в реабилитационную клинику, однако уже через несколько дней он сбежал из больницы и улетел в Сиэтл.

8 апреля 1994 года Курт Кобейн был найден мертвым в своем доме в Сиэтле. По версии следствия, 5 апреля 1994 года Кобейн, находясь под воздействием наркотиков, покончил жизнь самоубийством. Музыкант оставил предсмертную записку, в которой обратился к многочисленным поклонникам и родным.

10 апреля 1994 года в Сиэтле состоялась публичная церемония прощания с музыкантом, на которой присутствовали 7 тысяч человек.

Часть его праха была рассеяна в буддистском храме в Нью-Йорке, другая – на реке рядом с его домом в штате Вашингтон, а последняя часть вместе с локоном его волос хранилась в доме его вдовы Кортни Лав, у которой в 2008 году она была украдена.

Группа Nirvana является обладательницей многих музыкальных наград и премий. Среди них MTV Video Music Awards, BRIT Awards и American Music Awards. В 1996 году концертный акустический альбом группы MTV Unplugged In New York удостоился премии "Грэмми" в номинации "Лучшее исполнение альтернативной музыки". По всему миру было продано более 62 миллионов альбомов Nirvana.

Курт Кобейн с 1992 года был женат на певице и актрисе Кортни Лав. 18 августа 1992 года у них родилась дочь Фрэнсис Бин Кобейн.

После смерти Кобейна права на его песни и на имя перешли к его супруге. В 2012 году она обменяла право на использование имени лидера группы на кредит в размере 2,75 миллиона долларов. Правами на произведения Кобейна в настоящее время владеет компания Primary Wave Music.

В апреле 2011 года в Абердине был открыт памятник гитаре Курта Кобейна. Скульптурная композиция представляет собой сделанную из бетона увеличенную копию концертной гитары Кобейна Fender Jag-Stang с прикрепленной к ней металлической лентой, на которой выбиты слова из песни группы Nirvana "On a Plain".

В феврале 2015 года на международном кинофестивале "Берлинале" состоялась международная премьера документальной картины о жизни Курта Кобейна "Чертов монтаж" (Montage of Heck).