Причиной смерти фронтмена Soundgarden мог быть суицид – СМИ

VALERIE KUYPERS / ANP / AFP

КИЕВ, 18 мая – РИА Новости Украина. Причиной смерти лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, скончавшегося накануне в США в возрасте 52 лет, мог стать суицид, сообщает телеканал Fox 2 Detroit со ссылкой на свои источники.

Представитель Корнелла Брайан Бумбери ранее сообщил в заявлении, что артист скончался вечером в среду в Детройте. По словам Бумбери, смерть певца оказалась "внезапной и неожиданной" для членов его семьи. В заявлении также сообщается, что семья Корнелла будет тесно взаимодействовать с медицинским экспертом для установления причины смерти.

По данным телеканала, Корнелл был обнаружен без сознания на полу ванной комнаты в отеле MGM Grand утром в четверг. Артиста увидел друг семьи, которому пришлось выломать дверь в номер гостиницы после того, как жена музыканта попросила проведать мужчину.

Идущий в данный момент тур группы по США должен был продолжаться до 27 мая. В частности, согласно информации на официальном сайте Soundgarden, на 19 мая был запланирован концерт в городе Коламбус в Огайо, билеты на который полностью распроданы. Заявлений или реакции от музыкантов пока не поступало.

Крис Корнелл был известен в качестве вокалиста групп Soundgarden и Audioslave. Также он выпустил несколько сольных альбомов. Певец занимался благотворительностью и я являлся основателем фонда Chris and Vicky Cornell Foundation, который оказывает помощь детям, лишившимся жилья или столкнувшимся с бедностью, жестоким обращением или недостатком родительского внимания.