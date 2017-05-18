наверх
18.05.201714:37
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.14
  • USD26.42- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Причиной смерти фронтмена Soundgarden мог быть суицид – СМИ

    (обновлено: )5
    Семья Криса Корнелла сообщила, что будет тесно взаимодействовать с медицинским экспертом для установления причины смерти лидера группы Soundgarden.
    Крис Корнелл
    VALERIE KUYPERS / ANP / AFP

    КИЕВ, 18 мая – РИА Новости Украина. Причиной смерти лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, скончавшегося накануне в США в возрасте 52 лет, мог стать суицид, сообщает телеканал Fox 2 Detroit со ссылкой на свои источники.

    Представитель Корнелла Брайан Бумбери ранее сообщил в заявлении, что артист скончался вечером в среду в Детройте. По словам Бумбери, смерть певца оказалась "внезапной и неожиданной" для членов его семьи. В заявлении также сообщается, что семья Корнелла будет тесно взаимодействовать с медицинским экспертом для установления причины смерти.

    По данным телеканала, Корнелл был обнаружен без сознания на полу ванной комнаты в отеле MGM Grand утром в четверг. Артиста увидел друг семьи, которому пришлось выломать дверь в номер гостиницы после того, как жена музыканта попросила проведать мужчину.

    Идущий в данный момент тур группы по США должен был продолжаться до 27 мая. В частности, согласно информации на официальном сайте Soundgarden, на 19 мая был запланирован концерт в городе Коламбус в Огайо, билеты на который полностью распроданы. Заявлений или реакции от музыкантов пока не поступало.

    Крис Корнелл был известен в качестве вокалиста групп Soundgarden и Audioslave. Также он выпустил несколько сольных альбомов. Певец занимался благотворительностью и я являлся основателем фонда Chris and Vicky Cornell Foundation, который оказывает помощь детям, лишившимся жилья или столкнувшимся с бедностью, жестоким обращением или недостатком родительского внимания.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Поиск работы
      Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
      Подозреваемый в столкновениях, которые произошли 9 мая в Днепре
      Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
      Анна Шелест
      Евросоюз отменил визы для украинцев
      В поселке под Харьковом убили рома
      Криминальная Украина: стрельба в Каменском