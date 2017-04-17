В США скончался один из создателей Microsoft Word Роберт Тейлор

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В Сан-Франциско от болезни Паркинсона скончался Роберт Тейлор, принимавший участие в создании элементов для современного интернета и персонального компьютера, сообщила The Los Angeles Times. Тейлор, которому исполнилось 85 лет, умер в четверг, 13 апреля.

В шестидесятые годы он занимал руководящие должности в проектах, которые повлияли на современные информационные технологии. В 1961 году, работая в НАСА, он помог финансировать проект Дагласа Энгельбарта, благодаря которому появилась компьютерная мышь. В 1966 году в Пентагоне он управлял разработкой сети Arpanet, по образу которой создавался современный интернет.

Кроме того, Тейлор участвовал в проектах, которые дали начало концепции персонального компьютера и программы Microsoft Word. В девяностые его исследовательский центр помог разработать один из первых поисковых движков AltaVista. Вскоре после этого, в 1996 году, Тейлор ушел на пенсию.

Ранее сообщалось, что в возрасте 81 года в Берлине умер известный немецкий кинооператор Михаэль Балльхаус.