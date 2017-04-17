наверх
17.04.201707:45
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    В США скончался один из создателей Microsoft Word Роберт Тейлор

    48
    Роберт Тейлор участвовал в проектах, которые дали начало концепции персонального компьютера и программы Microsoft Word. В девяностые его исследовательский центр помог разработать один из первых поисковых движков AltaVista.
    Роберт Тейлор. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В Сан-Франциско от болезни Паркинсона скончался Роберт Тейлор, принимавший участие в создании элементов для современного интернета и персонального компьютера, сообщила The Los Angeles Times. Тейлор, которому исполнилось 85 лет, умер в четверг, 13 апреля.

    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украинское фото
    Закон о рынке электроэнергии и новая динамика роста тарифов

    В шестидесятые годы он занимал руководящие должности в проектах, которые повлияли на современные информационные технологии. В 1961 году, работая в НАСА, он помог финансировать проект Дагласа Энгельбарта, благодаря которому появилась компьютерная мышь. В 1966 году в Пентагоне он управлял разработкой сети Arpanet, по образу которой создавался современный интернет.

    Кроме того, Тейлор участвовал в проектах, которые дали начало концепции персонального компьютера и программы Microsoft Word. В девяностые его исследовательский центр помог разработать один из первых поисковых движков AltaVista. Вскоре после этого, в 1996 году, Тейлор ушел на пенсию.

    Ранее сообщалось, что в возрасте 81 года в Берлине умер известный немецкий кинооператор Михаэль Балльхаус.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Разрушенное Широкино
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Праздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Владимир Гройсман в Верховной Раде
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана