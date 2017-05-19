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    Лидер группы Soundgarden Крис Корнелл покончил с собой - эксперты

    (обновлено: )106
    В бюро судмедэкспертизы округа Уэйн (штат Мичиган) заявили, что закончили предварительный этап вскрытия тела Криса Корнелла, но "полный отчет по вскрытию еще не готов".
    Лидер группы Soundgarden Крис Корнелл
    Facebook Ken Settle

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что лидер группы Soundgarden Крис Корнелл покончил жизнь самоубийством.

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    В бюро судмедэкспертизы округа Уэйн (штат Мичиган) в четверг заявили, что закончили предварительный этап вскрытия тела Корнелла, но "полный отчет по вскрытию еще не готов", передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Ранее о том, что причиной смерти Корнелла мог стать суицид, сообщили местные СМИ.

    Крис Корнелл скончался вечером в среду в США в возрасте 52 лет. Он был обнаружен без сознания на полу ванной комнаты в одном из отелей Детройта. Представитель Корнелла Брайан Бумбери рассказал, что смерть певца оказалась "внезапной и неожиданной" для членов его семьи.

    Корнелл известен в качестве вокалиста групп Soundgarden и Audioslave. Также он выпустил несколько сольных альбомов. Певец занимался благотворительностью и являлся основателем фонда Chris and Vicky Cornell Foundation, который оказывает помощь детям, лишившимся жилья или столкнувшимся с бедностью, жестоким обращением или недостатком родительского внимания.

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