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    Культура

    Могилу актрисы Роми Шнайдер осквернили во Франции - СМИ

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    По словам источника, близкого к расследованию инцидента, один или несколько неизвестных отбили надгробие и передвинули его, таким образом раскрыв могилу.
    Роми Шнайдер. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Могилу немецко-французской актрисы Роми Шнайдер на кладбище Буасси-сен-Авур в столичном регионе Франции осквернили неизвестные, передает в понедельник газета Figaro.

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    Вадим Васильчук / Facebook
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    "Один или несколько неизвестных отбили надгробие и передвинули его, таким образом раскрыв могилу. По данным осмотра места происшествия, других разрушений не установлено", — приводит издание слова источника, близкого к расследованию инцидента.

    Роми Шнайдер, настоящее имя которой — Розмари Магдалена Альбах, родилась в 1938 году в Вене. Фильмография актрисы насчитывает несколько десятков фильмов, в том числе кинотрилогию о принцессе Сисси, "Главное — любить", "Свет женщины", "Прохожая из Сан-Суси". Шнайдер дважды получала французскую кинопремию "Сезар" за лучшую женскую роль.

    В 1959 году она была помолвлена со знаменитым французским актером Аленом Делоном, однако свадьба так и не состоялась — спустя шесть лет пара рассталась. Позднее ее супругами в разное время были немецкий актер и режиссер Гарри Майен, ее личный ассистент Даниэль Бьязини. Последним спутником Шнайдер стал продюсер Лоран Петен. Она умерла в 1982 году в возрасте 43 лет.

    wikipedia
    Могила Роми Шнайдер

    Напомним, в начале апреля в Киеве были украдены четыре бронзовые детали с Вечного огня мемориального комплекса Вечной Славы.

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