В Киеве украли бронзовые детали Вечного огня

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В Киеве были украдены четыре бронзовые детали с Вечного огня мемориального комплекса Вечной Славы, сообщает издание "Обозреватель".
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Как отметили в Печерской районной администрации города, кражу обнаружил один из коммунальных работников.
Неизвестные украли четыре бронзовые детали "Вечного огня" в парке Славы в Киеве
В ведомстве предполагают, что бронзовые детали мемориала могли похитить охотники за цветным металлом или специально повредить вандалы.
Сейчас полиция занимается поиском злоумышленников.
Напомним, 18 марта в Бабьем Яру в Киеве неизвестные облили красной краской памятник Елене Телиге.