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    Киев

    В Киеве украли бронзовые детали Вечного огня

    (обновлено: )13506
    В Печерской районной администрации предполагают, что бронзовые детали мемориала могли похитить охотники за цветным металлом или специально повредить вандалы.
    Неизвестные украли четыре бронзовые детали Вечного огня в парке Славы в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В Киеве были украдены четыре бронзовые детали с Вечного огня мемориального комплекса Вечной Славы, сообщает издание "Обозреватель".

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    Как отметили в Печерской районной администрации города, кражу обнаружил один из коммунальных работников.

    Украинское фото
    Неизвестные украли четыре бронзовые детали "Вечного огня" в парке Славы в Киеве

    В ведомстве предполагают, что бронзовые детали мемориала могли похитить охотники за цветным металлом или специально повредить вандалы.

    Сейчас полиция занимается поиском злоумышленников.

    Напомним, 18 марта в Бабьем Яру в Киеве неизвестные облили красной краской памятник Елене Телиге.

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