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    В Киеве задержан похититель бронзовых деталей с могилы Леси Украинки

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    По данным полиции, 38-летний мужчина снял с памятника известной писательницы бронзовые детали, разбил их и за 300 гривен сдал на металлолом.
    Могила Леси Украинки
    Из открытых источников

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В Киеве полиция задержала бездомного, подозреваемого в краже бронзовых деталей с могилы поэтессы Леси Украинки, сообщила пресс-служба полиции столицы.

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    "В Киеве задержали злоумышленника за надругательство над могилой Леси Украинки. Мужчина снял с памятника известной писательницы бронзовые детали, разбил их и за 300 гривен (11 долларов) сдал на металлолом… В содеянном он сразу сознался", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, задержан 38-летний бездомный. В доме его родственников полицейские обнаружили другие вещи с кладбищ, в частности, таблички из ценных металлов, отделку могил из латуни, фрагменты плит.

    Напомним, в начале апреля в Киеве были украдены четыре бронзовые детали с Вечного огня мемориального комплекса Вечной Славы.

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