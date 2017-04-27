В Киеве задержан похититель бронзовых деталей с могилы Леси Украинки

Из открытых источников

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В Киеве полиция задержала бездомного, подозреваемого в краже бронзовых деталей с могилы поэтессы Леси Украинки, сообщила пресс-служба полиции столицы.

"В Киеве задержали злоумышленника за надругательство над могилой Леси Украинки. Мужчина снял с памятника известной писательницы бронзовые детали, разбил их и за 300 гривен (11 долларов) сдал на металлолом… В содеянном он сразу сознался", — говорится в сообщении.

По данным полиции, задержан 38-летний бездомный. В доме его родственников полицейские обнаружили другие вещи с кладбищ, в частности, таблички из ценных металлов, отделку могил из латуни, фрагменты плит.

Напомним, в начале апреля в Киеве были украдены четыре бронзовые детали с Вечного огня мемориального комплекса Вечной Славы.