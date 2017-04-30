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    Мэрил Стрип присоединилась к акции в поддержку Сенцова

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    Согласно информации, Мэрил Стрип была в курсе, что среди номинантов премии PEN International есть осужденный режиссер, но всех подробностей его истории не знала.
    Мэрил Стрип присоединилась к акции в поддержку Сенцова
    Mustafa Nayyem / Facebook

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Голливудская актриса Мэрил Стрип присоединилась к акции в поддержку украинского заключенного режиссера Олега Сенцова.

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    Совместное фото с актрисой, которая держит табличку #FreeSentsov, обнародовал народный депутат Мустафа Найем в Facebook.

    "После традиционной фотосессии мы оказались в нескольких метрах, и я решил, что раз уж так получилось, госпожа Стрип могла бы стать еще одним адвокатом нашего крымчанина", — написал Найем.

    К его удивлению, Стрип была в курсе, что среди номинантов премии PEN International есть осужденный режиссер, но всех подробностей его истории не знала.

    По словам Найема, Стрип сама предложила сделать совместное фото.

    "Позже, во время награждения, когда на экране показывали видеоролик о номинации Олега премией, она расплакалась. Уже после церемонии мы с ней говорили еще раз. Актриса сказала, что готова присоединиться к кампании ПЕН-центра по освобождению Олега", — сообщил Найем.

    Ранее сообщалось, что украинскому режиссеру Олегу Сенцову присуждена премия Американского ПЕН-центра имени Барбары Голдсмит "Свобода писать".

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