Сенцов получил премию американского ПЕН-центра

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Украинскому режиссеру Олегу Сенцову присуждена премия Американского ПЕН-центра имени Барбары Голдсмит "Свобода писать", сообщил народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

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"Церемония вручения премии Американского ПЕН-центра имени Барбары Голдсмит "Свобода писать". В этом году ее удостоился наш соотечественник — режиссер, крымчанин Олег Сенцов "за огромное мужество выступить против нетерпимости к свободе выражения и добросовестному инакомыслию", — написал Найем на своей странице в Facebook.

Нардеп отметил, что 27 из 40 победителей премии "Свобода писать" были выпущены из тюрьмы в течение 18 месяцев с момента их награждения.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден предполагаемый сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.