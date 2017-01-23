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    Порошенко призвал к солидарным действиям по освобождению Сенцова и Сущенко

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    Находясь с визитом в Таллинне, президент Петр Порошенко заявил о готовности Киева к решительным и скоординированным действиям в отношении украинских граждан, которые находятся под стражей в РФ.
    Петр Порошенко
    УНИАН

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что Киев готов к "решительным и скоординированным действиям" для освобождения украинских граждан, которые находятся под стражей в России. В их числе он назвал журналиста Романа Сущенко и кинорежиссера Олега Сенцова.

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    "У нас есть серьезные намерения относительно скорейшего освобождения украинских, эстонских и других заложников, которых держат в РФ и на оккупированных территориях", — цитирует главу государства "5 канал".

    Президент также заявил на пресс-конференции в Таллинне (Эстония), что только "солидарные действия" приводят к результату.

    "Мы готовы к решительным и скоординированным действиям в отношении украинских граждан, в частности Сущенко, Сенцова и других, и в отношении граждан других стран ", — добавил Порошенко.

    Ранее агентство "Укринформ" заявило, что Роман Сущенко с 2002 года является их корреспондентом, а также отвергло обвинения "в шпионаже". По данным агентства, журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Адвокат Марк Фейгин заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.

    Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был приговорен предполагаемый сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.

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