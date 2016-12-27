Лутковская договорилась о посещении Сущенко и Панова в СИЗО в РФ

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская сможет посетить в российском СИЗО украинцев Романа Сущенко, задержанного в России по обвинению в шпионаже, и Евгения Панова, обвиняемого в подготовке диверсий в Крыму, сообщила пресс-служба украинского омбудсмена по итогам ее встречи с российской коллегой Татьяной Москальковой.

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"Одним из положительных достижений по результатам совместного визита Валерия Лутковская считает договоренность о посещении Романа Сущенко и Евгения Панова в Москве", — говорится в сообщении по итогам встречи Москальковой и Лутковской.

Ранее сообщалось, что руководитель секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко заявил, что омбудсмен Украины Валерия Лутковская прибыла в СИЗО в Симферополе для встречи с тремя украинскими заключенными.