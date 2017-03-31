В Кремле прокомментировали речь Сокурова об арестах и Сенцове

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. В Кремле с большим уважением относятся к режиссеру Александру Сокурову, но ответ на его вопрос по поводу судьбы осужденного за террористическую деятельность украинского режиссера Олега Сенцова президент Владимир Путин дал еще в декабре, сообщил накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы с большим уважением относимся к мастеру. Я хотел бы напомнить, что сам ответ в отношении Сенцова Путин дал в Санкт-Петербурге на заседании президентского совета. Собственно, квинтэссенция ответа содержалась в соответствующих заявлениях президента", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли дан Александру Сокурову ответ по поводу Олега Сенцова.

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На церемонии вручения премии "Ника" 28 марта режиссер Александр Сокуров, получивший почетный приз "За честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова, выразил свое мнение о несанкционированной акции, которая прошла в Москве 26 марта, а также сообщил, что ждет решения президента по поводу судьбы Олега Сенцова.

В декабре в ходе совместного заседания совета при президенте РФ по культуре и искусству и совета при президенте по русскому языку Сокуров попросил Владимира Путина освободить из-под стражи Сенцова. Глава государства отметил, что Сенцов был осужден не за творчество, а за то, что посвятил себя террористической деятельности, решение суда по его делу вынесено и для его освобождения нужно, чтобы "созрели" определённые условия.

Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден предполагаемый сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.