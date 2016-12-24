Писатели РФ просят Путина помиловать Сенцова

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Всемирная организация писателей (Русский ПЕН-центр) подписалась под письмом президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, передает РИА Новости.

"Мы просим Вас, господин Президент, применить к Олегу Сенцову норму закона, позволяющую главе государства принимать решение о помиловании осужденных без признания вины с их стороны, просим использовать все имеющиеся ресурсы и механизмы для скорейшего освобождения нашего коллеги Олега Сенцова", — говорится на странице Русского ПЕН-центра в Facebook.

Письмо подписал 61 член организации, среди которых — Александр Архангельский, Вероника Долина, Денис Драгунский, Тимур Кибиров, Майя Кучерская, Александр Кушнер и другие писатели, поэты и журналисты.

Обращение к президенту с просьбой помиловать Сенцова также направили российские писатели — участники Конгресса интеллигенции.

Ранее президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Киев должен отказаться от каких-либо враждебных действий против РФ, тогда можно говорить и об амнистии осужденных в РФ, в том числе, осужденного за организацию терактов в Крыму Олега Сенцова и гражданина Украины Романа Сущенко, задержанного в России по обвинению в шпионаже.