Минюст: РФ повторно отказалась передать Украине Сенцова и Кольченко

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Россия повторно отказала Украине в передаче режиссера Олега Сенцова, осужденного за подготовку терактов в Крыму, и его сообщника Александра Кольченко, заявил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

"Россия безосновательно отказалась выдать Сенцова и Кольченко. Считает их своими гражданами… Мы будем добиваться возвращения наших политзаключенных через международные организации, имеющие влияние на Россию, а также в рамках исков, поданных в Европейский суд по правам человека", — написал Петухов на своей странице в Facebook в понедельник, опубликовав при этом копии отказа от МИД РФ.

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Комментарием российской стороны РИА Новости Украина пока не располагает.

Украинский режиссер Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. К 10 годам также был приговорен сообщник Сенцова Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.

В октябре 2016 года Минюст РФ в ответ на запрос РИА Новости подтвердил отказ в передаче Украине осужденных в России Сенцова и Кольченко в связи с тем, что "у них, как у жителей Крыма, есть российское гражданство".

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.