Православные в Великую пятницу вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Православные христиане в Великую пятницу — самый скорбный день церковного календаря — вспоминают страдания и крестную смерть Иисуса Христа. В этот день во всех храмах выносится на поклонение верующих плащаница, изображающая снятие с креста тела Господня.

Согласно традиции православной церкви, великая вечерня обычно совершается в два часа дня — около того времени, когда Спаситель умер на кресте. Во время этой службы вспоминается снятие с креста тела Иисуса Христа, в храмах из алтаря на середину церкви выносится плащаница, где она находится до начала воскресного пасхального богослужения. Чуть позже, в пять или шесть часов вечера, совершается чин погребения Спасителя с крестным ходом вокруг храма, который символизирует траурную процессию ко Гробу Господню. В этот день Церковь предписывает строгий пост.

Литургии — главного церковного богослужения, во время которого приносятся в жертву плоть и кровь Христа в виде хлеба и вина — в Великую пятницу не бывает, потому что в этот день Иисус принес себя в жертву.

По преданию, тело Иисуса было снято с креста вечером в пятницу с разрешения римского правителя Понтия Пилата. Ученики Христа Иосиф Аримафейский и Никодим в сопровождении Божией Матери и жен-мироносиц несли на руках умершего на кресте Спасителя. Они шли от горы Голгофы до виноградника Иосифа, где была погребальная пещера. В нее, по иудейскому обычаю, положили тело Христа. К двери гроба по обычаю того времени привалили большой камень.

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Богослужение утрени Великой пятницы служится накануне, в четверг вечером, и включает в себя чтение 12 "страстных" Евангелий — избранных глав из повествования всех четырех евангелистов. В этих отрывках подробно рассказывается о последних часах земной жизни Спасителя, начиная с прощальной беседы с учениками после Тайной вечери и кончая погребением во гробе. Праздник Пасхи, или Воскресения Христова, в этом году отмечается 16 апреля.