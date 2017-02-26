У православных верующих наступило Прощеное воскресенье

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Четвертое и последнее из четырех воскресений подготовки к Великому посту называется прощеным.

В этот день церковь вспоминает страшную трагедию, совершившуюся с человечеством на заре его истории — изгнание его праотца Адама из Рая, и призывает плакать и сокрушаться о своих грехах, как это делал изгнанный Адам. Поэтому второе название Прощеного воскресенья — Адамово изгнание. По установленному в древние времена обычаю, верующие в этот день прощают взаимные обиды и согрешения.

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Прощеное воскресенье на церковно-славянском также называется "сыропустной неделей" — это последний день, когда, согласно Типикону, разрешается есть скоромную пищу: яйца и молочные продукты. Слово "сыропустная" обозначает "сыр опускаю", то есть "сыр оставляю", в дословном переводе с греческого этот день именуется "сырным воскресеньем" или "воскресеньем сыроеда".