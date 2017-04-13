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    В США супруги убили сына после просмотра фильма "Манчестер у моря"

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    Окружной прокурор заявил, что перед убийством супружеская пара посмотрела фильм "Манчестер у моря", в котором главный герой Ли Чендлер случайно сжигает дом, в котором находились трое его детей. Дети погибают, а Чендлеру не предъявляют никаких обвинений.
    Супруги Хизер и Эрнест Франклин
    New York Daily News

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Супруги Хизер и Эрнест Франклин из американского штата Нью-Йорк убили приемного сына через несколько часов после просмотра оскароносного фильма "Манчестер у моря", сообщает издание New York Daily News со ссылкой на прокурора округа Шенанго.

    Супружеская пара была арестована по обвинению в убийстве приемного сына с особенностями развития, фальсификации вещественных доказательств, а также в поджоге дома 28 февраля.

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    Окружной прокурор Джозеф Макбрайд заявил, что перед убийством пара посмотрела фильм "Манчестер у моря", в котором главный герой Ли Чендлер случайно сжигает дом, в котором находились трое его детей. Дети погибают, а Чендлеру не предъявляют никаких обвинений, так как пожар был признан несчастным случаем. Фильм режиссера Кеннета Лонергана получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль и лучший сценарий на церемонии 2017 года.

    "Она (Хизер Франклин) по неизвестным причинам покинула дом, поехала в округа Шенанго и Делавар и не возвращалась до тех пор, пока огонь полностью не охватил дом", — заявил Макбрайд. Сама Франклин сообщила, что ездила по магазинам и искала определенные продукты в течение трех часов.

    Приемный сын пары Джеффри страдал от проблем с кишечником, а также недержанием мочи, пишет газета. Сообщается, что его приемная мать жаловалась на это в своем Facebook вплоть до ночи, когда произошел пожар.

    Результаты вскрытия свидетельствуют о том, что Джеффри был убит до того, как начался пожар, сообщил Макбрайд. Тем не менее, точную причину смерти определить не удалось.

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