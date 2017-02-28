Киноакадемия США извинилась в связи с ошибкой на "Оскаре"

Mark RALSTON / AFP

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Американская киноакадемия принесла свои извинения в связи с ошибкой на церемонии вручения премии "Оскар", на которой перепутали победителя в главной номинации "Лучший фильм".

"Мы глубоко сожалеем об ошибках, совершенных во время объявления победителя в категории "Лучший фильм" на вчерашней церемонии "Оскар". Мы приносим извинения всему актерскому составу и съемочной группе фильмов "Ла-ла ленд" и "Лунный свет", на которых эта ошибка оказала значительное влияние. Мы приветствуем тот невероятный такт, который они проявили в сложившихся обстоятельствах", — говорится в заявлении киноакадемии.

Кроме того, академия извинилась перед актерами Уорреном Битти и Фэй Данауэй, которые вручали эту награду, а также перед всеми деятелями киноиндустрии и фанатами, наблюдавшими за церемонией.

Киноакадемия также сообщила, что продолжает расследовать обстоятельства произошедшего и рассматривает варианты дальнейших действий.

Проходившая в воскресенье 89-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" завершилась конфузом: мюзикл "Ла-ла ленд" был по ошибке объявлен победителем в категории "Лучший фильм". Лишь после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственные речи, представитель организаторов вышел на сцену, заявив, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет". Позже выяснилось, что организаторы перепутали конверты. Сообщалось, что ведущий церемонии "Оскар" Джимми Киммел извинился за ошибку.