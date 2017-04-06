Миллион для ДНР: СБУ начала проверку режиссера Владимира Меньшова

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины начала проверку режиссера и актера Владимира Меньшова после сообщений о том, что он передал ополченцам самопровозглашенной Донецкой народной республики 1 миллион рублей. Об этом пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская сообщила "Радио Свобода".

По ее словам, если деньги артиста были использованы для финансирования организаций, которые Украина считает террористическими, то в отношении Меньшова будет заведено уголовное дело.

"Если это было сделано в виде гуманитарной помощи для жителей Донецка — это другое дело. Поэтому нужно тщательно изучить этот вопрос", — подчеркнула представитель СБУ.

Напомним, 5 апреля писатель Захар Прилепин рассказал, что Меньшов принес на его передачу "Чай с Захаром" пакет с миллионом рублей и компьютером. "Говорит: вот я денег привез — помочь Донбассу. И ноутбук", — отметил автор.

Прилепин добавил, что Меньшов попросил не делать из его поступка шумихи.

Ранее власти отказали российской артистке Елене Воробей во въезде в Киев, где у нее был запланирован спектакль. Актриса сообщила об этом в Instagram, извинилась перед зрителям, которые купили билеты на спектакль, но не смогут увидеть его. Погранслужба Украины объяснила, что Воробей запретили въезд в страну из-за посещения ею Крыма.