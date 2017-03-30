Нацсовет по ТВ проверит харьковский телеканал в связи с передачей о Крыме

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины назначил проверку харьковскому телеканалу, усмотрев в передаче о Севастопольской биологической станции признаки признания Крыма частью России, что нарушает законодательство, сообщил в четверг член совета Сергей Костинский.

"Приняли решение о проведении внеплановой проверки кабельного телеканала ООО "Прогрессивные технологии и коммуникации" город Харьков", — написал Костинский на своей странице в Facebook в четверг.

По его словам, в эфире телеканала неоднократно транслировалась передача, посвященная Севастопольской биологической станции, в которой отмечалось, что сейчас это учреждение находиться в ведении Института морских биологических исследований имени Александра Ковалевского Российской Академии наук. При этом авторы передачи не указали, что институт был создан новыми властями после присоединения Крыма к РФ.

Он напомнил, что аконодательством запрещается трансляции телепередач, которые содержат "популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора".

Ранее сообщалось, что устные слушания начались в международном арбитраже в Париже по иску "Ощадбанка" к РФ в рамках двухстороннего договора о защите инвестиций касательно возмещения более 1 миллиарда долларов потерь в Крыму.