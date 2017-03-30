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    Нацсовет по ТВ проверит харьковский телеканал в связи с передачей о Крыме

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (190)

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    По словам член Нацсовета Сергея Костинского, в эфире телеканала неоднократно транслировалась передача, посвященная Севастопольской биологической станции.
    Член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины Сергей Костинский
    Facebook Сергея Костинского

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины назначил проверку харьковскому телеканалу, усмотрев в передаче о Севастопольской биологической станции признаки признания Крыма частью России, что нарушает законодательство, сообщил в четверг член совета Сергей Костинский.

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    "Приняли решение о проведении внеплановой проверки кабельного телеканала ООО "Прогрессивные технологии и коммуникации" город Харьков", — написал Костинский на своей странице в Facebook в четверг.

    По его словам, в эфире телеканала неоднократно транслировалась передача, посвященная Севастопольской биологической станции, в которой отмечалось, что сейчас это учреждение находиться в ведении Института морских биологических исследований имени Александра Ковалевского Российской Академии наук. При этом авторы передачи не указали, что институт был создан новыми властями после присоединения Крыма к РФ.

    Он напомнил, что аконодательством запрещается трансляции телепередач, которые содержат "популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора".

    Ранее сообщалось, что устные слушания начались в международном арбитраже в Париже по иску "Ощадбанка" к РФ в рамках двухстороннего договора о защите инвестиций касательно возмещения более 1 миллиарда долларов потерь в Крыму.

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