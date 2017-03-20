Закон о квотах не повлияет на контент зарубежных каналов - Нацсовет

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Закон о языковых квотах, принятый Верховной Радой в минувший четверг в первом чтении, не повлияет на контент зарубежных каналов, вещающих в стране, заявил член Национального совета по теле- и радиовещанию Сергей Костинский.

Верховная Рада в четверг приняла в первом чтении законопроект об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Такое решение поддержали 244 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.

"Закон касается лицензиатов Нацсовета — резидентов Украины, то есть тех телеканалов, которые используют радиочастотный ресурс, которые получили в принципе лицензии на вещание в Украине", — сказал член Нацсовета в интервью телеканалу "Настоящее время".

"Мы проголосовали за то, чтобы внести… иностранные телеканалы, в определенный перечень телеканалов, контент которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении", — сказал Костинский.

В случае нарушения вещателем законодательства Украины — закона о телевидении и радиовещании, закона об информации, если телеканал выступает против признания территориальной целостности Украины, — регулятор будет расценивать это как основание для того, чтобы ограничить вещание телеканала в кабельных сетях, уточнил Костинский.

"Но при этом он остается доступным на спутнике, при этом есть возможность смотреть его через интернет. То есть это касается ограничения тех ресурсов, которые являются государственной собственностью, — радиочастотный ресурс и так далее", — добавил член Нацсовета.

Президент Украины Петр Порошенко ранее сообщил, что инициирует установление квоты на ведение передач на украинском языке на телевидении с целью его популяризации.