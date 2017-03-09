Нацсовет оштрафовал СТБ за передачи, негативно влияющие на детскую психику

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Национальный совет Украины по теле- и радиовещанию оштрафовал телеканал СТБ на 1,655 млн гривен за трансляцию телепередач, которые могут оказывать негативное влияние на моральное развитие детской и подростковой аудитории, сообщил член Нацкомиссии Сергей Костинский на своей странице в Facebook.

"Штраф 1,65 млн грн применен к СТБ за трансляцию передач, которые могут причинить моральный вред детям… Мониторингами Национального совета установлено, что отдельные эпизоды передач "МастерШеф", "Хата на тата", "Битва экстрасенсов", "Один за всех" содержали сцены жестокости, насилия, неприличные слова и жесты и т.д. и транслировались во время, доступное для детей", — сообщил Костинский и добавил, что штраф наложен в размере 10% от суммы лицензионного сбора.

Он отметил, что в целом данные передачи могли просматривать от 17,8 тыс. до 819 тыс. подростков.

Ранее сообщалось, что Нацсовет оштрафовал восемь общенациональных и региональных вещателей за несоблюдение квот трансляции украинских песен и ведение программ на государственном языке.