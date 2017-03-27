Слушания по иску "Ощадбанка" к РФ по активам в Крыму проходят в Париже

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Устные слушания начались в понедельник в международном арбитраже в Париже по иску "Ощадбанка" к РФ в рамках двухстороннего договора о защите инвестиций касательно возмещения более 1 миллиарда долларов потерь в Крыму, сообщила пресс-служба "Ощадбанка".

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"Сегодня в Париже начались слушания по делу "Ощадбанка" против России", — сообщает пресс-служба. Слушания проходят в помещении Международной торгово-промышленной палаты (ICC). Ожидается, что они продлятся до трех дней. При этом сообщается, что представители РФ отказались от участия в слушаниях, хотя были должным образом проинформированы.

"Ощадбанк" прилагает все усилия, чтобы сформировать сильную позицию и полностью представить свой иск против РФ. В материалах дела более 4 тысяч страниц, а доказательная база содержит полное и аргументированное подтверждение юридической позиции банка. Иск "Ощадбанка" – первый иск об утрате активов в Крыму, который будет заслушан не только относительно юрисдикции, а также, по сути, и оценке потерь", – приводит пресс-служба слова главы правления банка Андрея Пышного.

По данным пресс-службы, после завершения устных слушаний ожидается, что трибунал перейдет к обсуждению и принятию решения, которое "займет определенное время".

Ощадбанк был создан на базе учреждений Сбербанка СССР в Украине, это крупнейший госбанк страны.

Ранее первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова сообщила, что Министерство финансов Украины в 2017 году не планирует докапитализацию государственных "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка".