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    Культура

    В Мелитополе обокрали Александра Пономарева

    (обновлено: )17210
    И.о. начальника отдела коммуникации ГУ НП в Запорожской области Екатерина Людвик сообщила, что "микроавтобус Пономарева, вероятно, открыли с помощью сканера, так как не видно имеющихся следов взлома".
    Александр Пономарев в отделении полиции в Мелитополе
    iz.com.ua

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные обокрали автомобиль известного украинского исполнителя Александра Пономарева, который приехал в Мелитополь Запорожской области с концертом в рамках всеукраинского тура.

    Из автомобиля пропали рабочие компьютеры, костюмы и документы на авто.

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    Пострадавший артист обратился за помощью к сотрудникам правоохранительных органов, сообщает "Индустриалка".

    iz.com.ua
    Ограбление Александра Пономарева в Мелитополе

    При этом исполняющая обязанности начальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик сообщила в комментарии УНН, что "микроавтобус Пономарева, вероятно, открыли с помощью сканера, так как не видно имеющихся следов взлома". 

    В сентябре прошлого года звезду британского сериала "Шерлок" — актрису Аманду Аббингтон — обокрали во время вручения премии "Эмми". Она лишилась телефона и водительских прав.

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