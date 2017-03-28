В Мелитополе обокрали Александра Пономарева

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные обокрали автомобиль известного украинского исполнителя Александра Пономарева, который приехал в Мелитополь Запорожской области с концертом в рамках всеукраинского тура.

Из автомобиля пропали рабочие компьютеры, костюмы и документы на авто.

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Пострадавший артист обратился за помощью к сотрудникам правоохранительных органов, сообщает "Индустриалка".

iz.com.ua Ограбление Александра Пономарева в Мелитополе

При этом исполняющая обязанности начальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик сообщила в комментарии УНН, что "микроавтобус Пономарева, вероятно, открыли с помощью сканера, так как не видно имеющихся следов взлома".

В сентябре прошлого года звезду британского сериала "Шерлок" — актрису Аманду Аббингтон — обокрали во время вручения премии "Эмми". Она лишилась телефона и водительских прав.