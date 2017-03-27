Девяносто лет назад родился всемирно известный виолончелист Ростропович

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Всемирно известный виолончелист, дирижер Мстислав Леопольдович Ростропович родился 27 марта 1927 года в городе Баку (Азербайджан), где его отец, виолончелист Леопольд Ростропович (1892-1942), тогда профессор Азербайджанской консерватории, выступал в сольных концертах, играл в составе квартета. Мать, Софья Федотова, была пианисткой. Предки Ростроповича по отцу принадлежали к польским дворянам.

В четыре года Мстислав Ростропович сочинил свой первый опус – польку для фортепиано.

В 1931 году после переезда с родителями в Москву за несколько месяцев освоил игру на виолончели под руководством отца и выступил в открытом концерте учащихся Музыкальной школы имени Гнесиных. В 13-летнем возрасте Мстислав Ростропович исполнил с симфоническим оркестром Концерт для виолончели Камиля Сен-Санса в городе Славянске.

В 16 лет он поступил в Московскую государственную консерваторию, которую окончил в 1946 году. Учился по классам виолончели у Семена Козолупова и композиции у Виссариона Шебалина. Под руководством композитора Дмитрия Шостаковича изучал курс инструментовки.

В декабре 1945 года на Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей он получил первую премию, затем участвовал в Международных конкурсах в Праге (1947, 1950) и в Будапеште (1949), где также был удостоен первых премий. С тех пор началась обширная концертная деятельность Мстислава Ростроповича сначала по СССР, с 1947 года – по странам Европы, а затем и по всему миру.

В 1962 году на фестивале, посвященном музыке Шостаковича, Ростропович впервые встал за дирижерский пульт. В 1968 году в Большом театре под управлением Ростроповича прошла премьера оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского, в 1970 году в Большом театре под его руководством прошла опера "Война и мир" Сергея Прокофьева.

С 1947 года Мстислав Ростропович вел преподавательскую деятельность сначала в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории, а затем в 1948-1974 годах – в Московской государственной консерватории. С 1960 года – профессор, с 1961 года возглавлял кафедру виолончели и контрабаса Московской консерватории, одновременно был избран почетным профессором Ленинградской консерватории, где в 1961-1966 годах был заведующим кафедрой виолончели.

В 1969 году Мстислав Ростропович и Галина Вишневская приютили у себя на даче писателя Александра Солженицына, чем спровоцировали гонения со стороны советских властей. В 1974 году семья была вынуждена временно уехать за границу. В 1978 году супругов лишили советского гражданства, которое им вернули спустя 12 лет – в январе 1990 года.

В 1977-1994 годах Мстислав Ростропович возглавлял Национальный симфонический оркестр США в Вашингтоне. В 1990 году он предпринял с оркестром турне по России.

За годы работы с NSO Ростропович продирижировал более 500 различных произведений, многие из которых были исполнены впервые. Список его дирижерских премьер украшают такие выдающиеся сочинения, как "Польский реквием" Кшиштофа Пендерецкого, "Новелетты" Витольда Лютославского и 6-я симфония Альфреда Шнитке, посвященные Ростроповичу, "Timbres, Espace, Mouvement" Анри Дютийе (последнее посвящено двум дирижерам – Чарльзу Мюншу и Мстиславу Ростроповичу).

На дирижерском счету Ростроповича мировые премьеры более 70 оркестровых произведений, а также девяти опер, в числе которых "Эра Водолея" Софьи Губайдулиной (Генуя, 1991), "Жизнь с идиотом" (Амстердам, 1992) и "Джезуальдо" (Вена, 1995) Альфреда Шнитке, "Лолита" Родиона Щедрина (Стокгольм,1994) и "Видения Иоанна Грозного" Сергея Слонимского (Самара, 1999).

Маэстро Ростропович выступал в качестве дирижера и виолончелиста с лучшими оркестрами мира, среди которых такие известные коллективы как Лондонский симфонический оркестр, Венский филармонический оркестр, Оркестр де Пари, оркестр Нью-Йоркской филармонии, Чикагский филармонический оркестр, Бостонский филармонический оркестр, оркестр Берлинской филармонии, Новый японский филармонический оркестр, оркестр Баварского Радио, Нидерландский королевский симфонический оркестр, Израильский филармонический оркестр и другие.

Ростропович – автор двух концертов для фортепиано с оркестром и пьес для квартета, скрипичных, виолончельных, в том числе "Юморесок", позднее получивших широкую известность.

Он был организатором фестивалей, посвященных Сергею Прокофьеву (1991), Бенджамину Бриттену (1993) и Альфреду Шнитке (1994), принимал участие в работе и организации конкурса имени Чайковского в Москве; с 1987 года по 2000 год был создателем, участником и бессменным руководителем музыкального фестиваля в Эвиане (Франция).

В августе 1991 года Ростропович приехал в Москву на защиту Белого дома. В 1993 году он был награжден медалью "Защитнику свободной России".

В 1991 году вместе с Галиной Вишневской Мстислав Ростропович основал в Вашингтоне "Благотворительный фонд помощи детям России".

В 1997 году он создал Фонд поддержки молодых музыкантов.

С 2002 года входил в состав попечительского совета Московской консерватории.

Ростропович был членом шести академий, являлся почетным доктором 50 университетов (среди них – Гарвард, Принстон, Кембридж, Йель, Оксфорд, Сорбонна, Болонья).

Был обладателем свыше 130 высших наград и премий из более чем 30 стран мира. В их числе: высшая награда США — Президентская медаль Свободы, Орден Почетного Легиона (Франция), орден "Рыцарь Британской Империи" (Великобритания), высшая награда Швеции "Полярная звезда", императорская премия Японии, премия принца Астурийского, международная премия Карла IV и другие.

Был удостоен титула "Сэр Королевства Великобритании".

На родине Мстислав Ростропович был отмечен многими государственными и профессиональными наградами. В 1964 году он был удостоен звания Народного артиста СССР. Был лауреатом Государственной премии СССР (1951), Ленинской премии (1965), Государственной премии РСФСР (1991) и Государственной премии РФ в области литературы и искусства 1995 года. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II (1997) и I степеней (2007).

Мстислав Ростропович скончался 27 апреля 2007 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

29 марта 2012 года в Москве на пересечении Елисеевского и Брюсова переулков был установлен памятник музыканту работы скульптора Александра Рукавишникова.

Международные фестивали Мстислава Ростроповича проводятся в Москве, Оренбурге и Баку.

Мстислав Ростропович был женат на выдающейся оперной певице Галине Вишневской (1926-2012). У них остались две дочери – выпускницы Джульярдской музыкальной школы в Нью-Йорке, Ольга (1956 года рождения) и Елена (1958 года рождения). Ольга Ростропович – президент Фонда культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича, художественный руководитель Центра оперного пения Г.П. Вишневской. Елена Ростропович – президент благотворительного Фонда Ростроповича-Вишневской.