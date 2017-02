Церемония вручения музыкальной награды "Грэмми" состоится в Лос-Анджелесе

КИЕВ, 12 фев – РИА Новости Украина. Лауреаты премии академии звукозаписи США "Грэмми" будут названы на 59-й церемонии вручения награды в Лос-Анджелесе.

Лидером по числу номинаций в этом году является певица Бейонсе, ее произведения представлены в девяти категориях, следом за ней по восемь номинаций получили Дрейк и Рианна.

В номинации за лучший альбом года будут бороться "25" певицы Адель, "Lemonade" Бейонсе, "Views" канадского рэпера Дрейка, "Purpose" Джастина Бибера и "A Sailor"s Guide To Earth" кантри-рок-музыканта Стерджила Симпсона. Как отмечают наблюдатели, очевидным трендом прошлого года стали короткие названия музыкальных альбомов.

В борьбе за лучшую запись сойдутся Адель ("Hello"), Бейонсе ("Formation"), Рианна ("Work"), Lukas Graham ("7 Years") и Twenty One Pilots ("Stressed Out").

В номинацию "Песня года" включены "Hello" (Адель), "Formation" (Бейонсе), "Love Yourself" (Бибер), "7 Years" (Lukas Graham) и "I Took a A Pill in Ibiza" Майка Познера.

Награды "Грэмми" вручаются ежегодно в более чем 70 номинациях, в том числе в стиле классической музыки. В этом направлении шанс получить награду есть у представителей России: номинантами "Грэмми" в этом году стали оперные певцы Анна Нетребко и Николай Диденко.

Пластинка Нетребко "Verismo" вошла в число претендентов на награду в категории "лучший сольный вокальный альбом классической музыки". Конкуренцию ей составят чешская певица Магдалена Кожена с альбомом "Monteverdi", француженка Сабин Девелье, альбом "Schumann & Berg" немецкой певицы Доротеи Рёшман и британец Иэн Бостридж с альбомом "Shakespeare Songs".

Последний альбом Нетребко, вышедший в сентябре, был записан на немецкой студии "Deutsche Grammophon" с участием хора и симфонического оркестра Национальной академии Санта-Чечилия в Италии под управлением дирижера Антонино Паппано.

Николай Диденко претендует на награду в категории "лучшее хоровое исполнение" совместно с Варшавским национальным хором и Варшавским филармоническим оркестром под управлением Кшиштофа Пендерецкого (Penderecki Conducts Penderecki, Volume 1).

Премия "Грэмми" (Grammy), которую также называют "музыкальным Оскаром", была учреждена Ассоциацией звукозаписывающих компаний США 14 марта 1958 года, она отмечает музыкальные достижения разнообразных стилей и направлений вне зависимости от коммерческого успеха и места произведения или исполнителя в хит-парадах.

Церемония вручения награды, которую транслирует в прямом эфире телеканал CBS, традиционно становится самым грандиозным концертом года, номера которого отличаются грандиозностью, а вместе на одной сцене выступают артисты различных жанров.

Так, в прошлом году было анонсировано совместное выступление рок-группы Metallica и поп-певицы Леди Гага, а также легендарного электронного дуэта Duft Punk и канадского исполнителя The Weeknd.

В числе исполнителей на предстоящей церемонии заявлены британская исполнительница Адель, номинированная в пяти категориях. Поклонники ее творчества надеются, что выступление позволит Адель реабилитироваться после не самого гладкого выступления на "Грэмми" в 2016 году. К исполнению на церемонии также заявлены Алиша Киз, Бруно Марс, Уильям Белл, хип-хоп исполнитель Chance The Rapper, группа Lukas Graham, ожидается "возвращение" певицы Кэти Перри, которая пообещала поклонникам "новый вид и новую музыку". Выступит на церемонии и номинированная в девяти категориях Бейонсе, объявившая несколько дней назад, что беременна и ожидает появления на свет близнецов.

Часть концерта будет посвящена памяти скончавшимся в 2016 году исполнителям, в том числе Принса и Джорджа Майкла. Сообщалось, что в разделе церемонии, в которой традиционно вспоминают ушедших в минувшем году исполнителей, выступят обладатель десяти "Грэмми" Джон Ледженд и британская актриса и исполнительница Синтия Эриво (Cynthia Erivo).

Идея создания премии родилась у профессиональных музыкантов в Лос-Анджелесе в 1957 году, когда отмечался 80-летний юбилей изобретения граммофона Томасом Эдисоном. Отсюда и название "Грэмми" и форма призовой статуэтки (позолоченный граммофон).