Из Национальной оперы уволили сразу 16 музыкантов

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Сразу 16 музыкантов оркестра Национальной оперы уволили, потому как артисты не согласились подписать новые трудовые соглашения сроком один год и четыре месяца. Об этом сообщает Gazeta.ua.

23 февраля в Минкульте состоялись переговоры с участием членов коллектива Нацоперы, представителей администрации театра, министерства и юристов. Согласовали нейтральный вариант контракта. Вечером того же дня администрация отказалась подписывать согласованный вариант.

"Ездили на гастроли "за покушать". Платили только суточные, едва покрывали основные потребности — питание и проживание. Выплачивали деньги на месте. Как будто, положительный момент. Но делали это довольно странным образом", — рассказывает бывший артист оркестра Нацоперы, заместитель председателя профсоюза "Свободная опера" Вячеслав Дедковский.

"Обычно расчет происходил в холле отеля. Приходит представитель нашей администрации с полной сумкой денег и листом бумаги. На нем напечатана табличка с именами артистов и суммами выплат. Последние часто написаны карандашом. Его просто вытереть и вписать любую другую сумму. Выдавал средства, свидетельствовали подписью о получении напротив своей фамилии. В течение одного гастрольного периода так происходило несколько раз. Сами решали сколько денег и когда платить", — отметил Дедковский.

Отмечается, что артистам надоело ездить работать за копейки. Они начали консультироваться с юристами относительно такой системы выплат. Оказалось, что она неправомерна. Закон "Про гастрольные туры" предусматривает выплату зарплат по безналичному расчету разово в полном объеме в национальной валюте. Артист должен сам иметь возможность решать, на полную сумму приобрести валюту той страны, где он находится, снимать ли деньги по частям или рассчитываться исключительно карточкой.

Ранее сообщалось, что на сайте главы государства Петра Порошенко появилась петиция с инициативой лишить певицу Светлану Лободу звания заслуженной артистки Украины.