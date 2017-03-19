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    Джорджа Майкла похоронят на следующей неделе в Лондоне - СМИ

    (обновлено: )66
    Джордж Майкл будет похоронен рядом со своей матерью на кладбище Хайгейт на севере Лондона. Похороны будут камерной церемонией, присутствовать будет очень мало народа.
    Певец Джордж Майкл
    @GeorgeMOfficial

    КИЕВ, 19 мар – РИА Новости Украина. Британского певца Джорджа Майкла похоронят на следующей неделе. Об этом сообщает в воскресенье таблоид Sun со ссылкой на источники.

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    По данным издания, Джордж Майкл будет похоронен рядом со своей матерью на кладбище Хайгейт на севере Лондона.

    "Похороны будут камерной церемонией, присутствовать будет очень мало народа. В часовне есть места только для 30 человек, так что, помимо близких родственников, там мало кто будет. Все детали держатся в строжайшем секрете. Большинство гостей узнают подробности буквально за несколько часов до начала церемонии. Это связано с желанием избежать появления фанатов, которые хотят увидеть церемонию прощания со своим кумиром", — приводит Sun слова источника.

    Никаких официальных объявлений относительно времени и места проведения похорон не приведено, издание лишь сообщает, что, по его данным, фрагменты из Библии будет читать экс-участница группы Spice Girls, близко дружившая с Джорджем Майклом, Джерри Хорнер (Холлиуэлл). Ее якобы попросил об этом бойфренд покойного, опасающийся, что не сможет справиться с эмоциями.

    Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириакос Панайоту) скончался 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет в своем загородном доме в графстве Оксфордшир. Недавно коронер графства Оксфордшир подтвердил, что певец скончался в результате "естественных причин".

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