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    Культура

    Названа причина смерти Джорджа Майкла

    (обновлено: )87
    Согласно заключению, причины смерти певца были естественными: певец умер от от кардиомиопатии вместе с воспалением миокарда и жировой инфильтрации печени.
    Певец Джордж Майкл
    @GeorgeMOfficial

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Певец Джордж Майкл, скончавшийся в декабре прошлого года, страдал от нескольких заболеваний сердца и печени. К такому выводу пришел старший коронер графства Оксфоршир Даррен Солтер, передает BBC.

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    Согласно заключению, причины смерти певца были естественными: певец умер от от кардиомиопатии вместе с воспалением миокарда и жировой инфильтрации печени.

    Напомним, Джордж Майкл умер в рождественскую ночь, 25 декабря в своем доме в деревне Горинг-на-Темзе (Оксфордшир, Англия). Певцу было 53 года. Родственники и друзья артиста требуют как можно скорее передать им тело для того, чтобы они могли провести похороны.

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